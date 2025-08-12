< sekcia Zahraničie
Litva plánuje učiť dospelých i deti, ako postaviť a riadiť drony
Bezpilotné lietadlá v súčasnosti zohrávajú významnú úlohu v rámci moderného boja. DPA pripomína, že Ukrajina sa tiež čoraz častejšie spolieha na drony pri svojej obrane proti ruským silám.
Autor TASR
Vilnius 12. augusta (TASR) - Litva plánuje v septembri spustiť nový školiaci program na výrobu a ovládanie dronov pre širokú verejnosť a školákov. TASR o tom informuje na základe utorkovej správy agentúry DPA.
Ministerstvo obrany uvádza, že sa otvoria tri tréningové centrá, pričom ich počet by sa mal v nadchádzajúcich rokoch zvýšiť na deväť. „Podľa plánu by sa malo do roku 2028 naučiť ovládať drony 15.500 dospelých a 7000 detí,“ ozrejmila ministerka obrany Dovilé Šakaliené podľa vyhlásenia.
Litva je členským štátom EÚ a NATO a má približne 2,8 milióna obyvateľov. Má spoločné hranice s ruskou exklávou Kaliningrad a spojencom Moskvy Bieloruskom. Podľa dostupných informácií sa program výcviku prispôsobí rôznym vekovým kategóriám. Cieľom je posilniť odolnosť a tiež zručnosti obyvateľstva v oblasti ovládania a technológií. Krajina plánuje investovať do projektu ministerstiev obrany a vzdelávania 3,3 milióna eur.
Vilnius má záujem o posilnenie svojho obranného priemyslu a kapacít prostredníctvom vývoja a výroby dronov. Ministerstvo obrany v minulosti už ponúkalo kurzy, na ktorých sa mohli účastníci vzdelávať teoreticky i prakticky o využívaní dronov.
