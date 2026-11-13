< sekcia Zahraničie
Litva plánuje vznik energetických ostrovov
Energetické ostrovy majú byť schopné fungovať nezávisle aj v prípade vážneho poškodenia hlavnej 330-kilovoltovej prenosovej siete.
Autor TASR
Vilnius 13. novembra (TASR) - Litva plánuje do roku 2033 postaviť najmenej desať nových elektrární a zriadiť sedem energetických ostrovov. Cieľom je zvýšiť schopnosť elektrickej sústavy reagovať na prírodné katastrofy, sabotáže a iné núdzové situácie. TARS po tom píše podľa litovského verejnoprávneho vysielateľa LRT.
Iniciatívu vyvolal nárast extrémnych poveternostných javov spôsobujúcich výpadky prúdu, ako aj rastúce geopolitické hrozby, vysvetlil generálny riaditeľ prevádzkovateľa elektrickej prenosovej sústavy (Litgrid) Andrius Šemeškevičius.
Energetické ostrovy majú byť schopné fungovať nezávisle aj v prípade vážneho poškodenia hlavnej 330-kilovoltovej prenosovej siete.
„Chceme zabezpečiť, aby dodávky elektriny spotrebiteľom pokračovali aj v tých najťažších podmienkach. Na implementáciu tohto modelu sme vypracovali plán modernizácie existujúcich elektrární, začlenenie batériových systémov na skladovanie energie a inštaláciu nových flexibilných kapacít na výrobu elektriny tam, kde je to potrebné,“ dodal Šemeškevičius.
Počas izolovanej prevádzky by sa elektrina distribuovala podľa priority - najprv záchranné zložky a nemocnice, potom domácnosti a najnižšiu prioritu by mali podniky.
Projekt predpokladá výstavbu približne desiatich nových elektrární po celej Litve do roku 2033 s kombinovanou kapacitou 800 megawattov. Zariadenia musia spĺňať špecifické technické požiadavky vrátane schopnosti začať prevádzku do 30 minút, minimálnej kapacity na úrovni 50 megawattov a maximálnej 100 megawattov.
Elektrárne postavia súkromní investori a spoločnosť Litgrid odkúpi ich kapacitu na poskytovanie služieb izolovanej prevádzky. Ak budú schválené potrebné legislatívne a regulačné zmeny, prvé verejné súťaže by sa mali uskutočniť v roku 2027.
Iniciatívu vyvolal nárast extrémnych poveternostných javov spôsobujúcich výpadky prúdu, ako aj rastúce geopolitické hrozby, vysvetlil generálny riaditeľ prevádzkovateľa elektrickej prenosovej sústavy (Litgrid) Andrius Šemeškevičius.
Energetické ostrovy majú byť schopné fungovať nezávisle aj v prípade vážneho poškodenia hlavnej 330-kilovoltovej prenosovej siete.
„Chceme zabezpečiť, aby dodávky elektriny spotrebiteľom pokračovali aj v tých najťažších podmienkach. Na implementáciu tohto modelu sme vypracovali plán modernizácie existujúcich elektrární, začlenenie batériových systémov na skladovanie energie a inštaláciu nových flexibilných kapacít na výrobu elektriny tam, kde je to potrebné,“ dodal Šemeškevičius.
Počas izolovanej prevádzky by sa elektrina distribuovala podľa priority - najprv záchranné zložky a nemocnice, potom domácnosti a najnižšiu prioritu by mali podniky.
Projekt predpokladá výstavbu približne desiatich nových elektrární po celej Litve do roku 2033 s kombinovanou kapacitou 800 megawattov. Zariadenia musia spĺňať špecifické technické požiadavky vrátane schopnosti začať prevádzku do 30 minút, minimálnej kapacity na úrovni 50 megawattov a maximálnej 100 megawattov.
Elektrárne postavia súkromní investori a spoločnosť Litgrid odkúpi ich kapacitu na poskytovanie služieb izolovanej prevádzky. Ak budú schválené potrebné legislatívne a regulačné zmeny, prvé verejné súťaže by sa mali uskutočniť v roku 2027.