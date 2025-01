Litva po ďalšom incidente s káblom v Balte vyzýva na zmenu pravidiel

Riga 27. januára (TASR) - Po poškodení ďalšieho optického kábla v Baltskom mori vyzval litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys na prehodnotenie súčasných pravidiel plavby, a to predovšetkým pri používaní kotiev. V týchto vodách podľa jeho slov už došlo k príliš mnoho incidentom, aby sa dalo hovoriť o obyčajných nehodách. TASR o tom informuje podľa serveru litovskej televízie LRT.



Budrys spomenul tzv. ruskú tieňovú flotilu, ktorú Moskva používa na obchádzanie sankcií uvalených za inváziu na Ukrajinu, napríklad pri preprave ropy. Obchádzanie sankcií však nie je podľa litovského ministra jediným problémom.



"Je to väčší problém, ktorý ohrozuje naše životné prostredie a kritickú infraštruktúru," uviedol Budrys s tým, že situácia si urýchlene žiada riešenia. Očakáva, že diskusia o tejto veci prebehne v pondelok na stretnutí šéfov diplomacií krajín EÚ v Bruseli.



Okolnosti poškodenia optického sieťového kábla medzi Švédskom a Lotyšskom z nedele rána vyšetruje švédska prokuratúra ako závažnú sabotáž. Lotyšské úrady taktiež tvrdia, že škody možno podľa predbežných zistení pripísať "vonkajšiemu vplyvu". Švédsky prokurátor v rámci vyšetrovania nariadil zabavenie podozrivej lode.



Tento podmorský kábel používa lotyšská verejnoprávna televízia a rozhlas. Podľa majiteľa zabaveného plavidla, riaditeľa bulharskej prepravnej spoločnosti Navigation Maritime Aleksandra Kalčeva, mohla kábel poškodiť jedna z kotiev.



Ako objasnil, loď plaviaca sa pod maltskou vlajkou prepravovala hnojivo z ruského mesta Usť-Luga a smerovalo do Južnej Ameriky. V sobotu ju podľa Kalčeva zastihlo mimoriadne zlé počasie, počas ktorého na dno posádka spustila jednu z lodných kotiev. Hovorí, že v tom nebol žiadny zlý úmysel a odmieta účasť na akejkoľvek sabotáži.



V uplynulých mesiacoch bolo v Baltskom mori poškodených viacero podmorských telekomunikačných káblov. Odborníci aj politici tvrdia, že by tieto incidenty mohli byť súčasťou hybridnej vojny vedenej Ruskom.



NATO minulý týždeň oznámilo, že do Baltského mora vyšle lode, hliadkovacie lietadlá a námorné drony, aby pomohlo s ochranou kritickej infraštruktúry. Uviedlo, že si vyhradzuje právo podniknúť kroky proti lodiam podozrivým z toho, že predstavujú hrozbu pre bezpečnosť.



Aliancia taktiež spustila misiu "Baltská stráž" po sérii incidentov, pri ktorých boli od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 poškodené podmorské elektrické vedenia, telekomunikačné káble a plynovody v Baltskom mori.