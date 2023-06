Litva počas summitu NATO dočasne obnoví kontroly na hraniciach

Vilnius 7. júna (TASR) - Litva plánuje v rámci bezpečnostných opatrení pred júlovým summitom NATO obnoviť hraničné kontroly. Budú sa vzťahovať aj na osoby vstupujúce do krajiny zo schengenského bezvízového priestoru, oznámila v stredu vláda pobaltskej krajiny. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Doklady cestujúcich sa budú kontrolovať na hraničných priechodoch s Lotyšskom a Poľskom, aj na letiskách a v prístavoch od 7. júla od 8.00 h (7.00 h SELČ) do 13. júla do 8.00 h (7.00 h SELČ). Summit NATO sa uskutoční 11.-12. júla vo Vilniuse.



Litva je členom Európskej únie i Severoatlantickej aliancie a patrí do schengenského priestoru, ktorý umožňuje voľný pohyb osôb bez kontrol na hraniciach. V prípade významných udalostí sa však môžu dočasne obnoviť hraničné kontroly.



Aj obyvatelia Vilniusu budú čeliť rozsiahlym bezpečnostným opatreniam a výrazne sa obmedzí aj doprava a pohyb v meste.



"Vilnius bude hostiť najväčšiu a najdôležitejšiu udalosť v dejinách Litvy - summit NATO, na ktorom sa budú prijímať dôležité rozhodnutia o bezpečnosti celej aliancie," uvádza sa vo vyhlásení magistrátu.



Summit sa uskutoční počas ruskej vojny na Ukrajine, pričom tento konflikt sa považuje za veľkú hrozbu aj pre pobaltské štáty (Litva, Lotyšsko, Estónsko). Litva tiež hraničí s ruským spojencom Bieloruskom a ruskou exklávou Kaliningrad, cez ktoré je pohyb oveľa obmedzenejší.