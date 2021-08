Litva posiela ďalších vojakov na stráženie hraníc s Bieloruskom

Vilnius 13. augusta (TASR) - Litovský prezident Gitanas Nauséda podpísal v piatok dekrét o vyslaní ďalších vojakov na hranice so susedným Bieloruskom. Budú pomáhať pohraničníkom, ktorí sa usilujú zastaviť bezprecedentný nápor nelegálnych migrantov prichádzajúcich z bieloruského územia. Informovala o tom agentúra DPA.



O vyslanie vojakov požiadal prezidenta litovský parlament. Časť z nich bola na hraniciach rozmiestnená už v júli.



Vojaci dostali počas služby v pohraničí mimoriadne právomoci vrátane možnosti zastavovania a prehliadok vozidiel a osôb. Pri tejto činnosti, ktorú koordinujú s členmi litovskej pohraničnej stráže aj s tajnými službami, môžu využívať aj bližšie nešpecifikované "špeciálne vybavenie".



Pohraničníkom už niekoľko týždňov asistujú aj príslušníci litovskej polície.



Litva už v júli vyhlásila pre nápor migrantov prichádzajúcich väčšinou z Blízkeho východu a Afriky núdzový stav, podobne ako tento týždeň susedné Lotyšsko.



Vilnius aj Riga tvrdia, že bieloruský autoritatívny líder Alexandr Lukašenko zámerne podporuje nelegálnu migráciu do EÚ. Má to byť odveta za európske sankcie a za podporu bieloruskej opozície zo strany Litvy a Lotyšska.



Litovský parlament prijal v noci na stredu zákon, ktorý umožní výstavbu kovového plota so žiletkovým drôtom na 679 kilometrov dlhých hraniciach Litvy s Bieloruskom. Plot by mal byť hotový v priebehu niekoľkých mesiacov. S jeho výstavbou začala litovská armáda v júli. Minulý týždeň tamojšia pohraničná stráž oznámila, že migrantov, ktorí chcú nelegálne prekročiť hranice, začala vracať späť do Bieloruska.



Od začiatku tohto roka zaznamenala Litva viac než 4000 nelegálnych prekročení svojich hraníc. Litovská ministerka vnútra Agné Bilotaité v piatok uviedla, že situácia na hraniciach sa v posledných dňoch stabilizovala.