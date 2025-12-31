< sekcia Zahraničie
Litva posilní svoju protivzdušnú obranu nákupom švédskych systémov
Autor TASR
Vilnius 31. decembra (TASR) - Litva plánuje kúpiť nové prenosné raketové systémy protivzdušnej obrany RBS 70 NG v hodnote viac ako 320 miliónov eur. Cieľom je zvýšiť obranné spôsobilosti krajiny, informovalo v stredu litovské ministerstvo obrany. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.
Pobaltská krajina podpísala zmluvu so švédskym výrobcom Saab. Spolu s predchádzajúcimi kontraktmi zabezpečí tento nákup kontinuálnu dodávku systémov litovským ozbrojeným silám v rokoch 2026 až 2032. „Posilnenie protivzdušnej obrany patrí medzi naše najvyššie priority,“ oznámil minister obrany Robertas Kaunas.
Vilnius už disponuje systémami RBS 70, ktoré umožňujú efektívny boj proti vzdušným cieľom cez deň i v noci, pripomína DPA. Ministerstvo výber systému odôvodňuje jednoduchou údržbou, vysokou mobilitou a ďalšími technickými výhodami.
Pred Vianocami vláda oznámila aj plány na nákup protitankovej munície a jednorazových granátometov taktiež od spoločnosti Saab. Litva, ktorá hraničí s ruskou Kaliningradskou oblasťou a spojencom Moskvy Bieloruskom, vníma ruskú vojnu na Ukrajine ako priamu hrozbu.
Od začiatku vojny v roku 2022 krajina významne posilnila svoje obranné kapacity. Litva plánuje na obranu v budúcom roku minúť 5,38 percenta svojho hrubého domáceho produktu.
