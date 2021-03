Litva postupne zmierňuje obmedzenia

Riga 4. marca (TASR) - Litva v stredu pokračovala v postupnom zmierňovaní opatrení proti šíreniu koronavírusu, pretože miera infekčnosti v krajine klesá. Na štátnych hraniciach súčasne sprísnila kontroly, píše agentúra DPA.



Vláda rozhodla, že od soboty sa budú môcť vonku znova stretávať členovia dvoch domácností, pričom športové a voľnočasové aktivity budú opäť možné aj pre skupiny do piatich osôb. Tento víkend budú môcť otvoriť tiež skanzeny, prírodné parky, zoologické a botanické záhrady a iné vonkajšie zariadenia. Účasť však bude obmedzená na skupiny do piatich osôb alebo dve rodiny. Do knižníc môžu znova chodiť čitatelia a autoškoly pokračovať v praktickej výučbe.



Na druhej strane budú od 10. marca musieť ľudia vstupujúci na územie Litvy podstúpiť prísnejšie kontroly a preukázať sa negatívnym testom na koronavírus nie starším ako 72 hodín. Platí to aj pre občanov Litvy prichádzajúcich zo zahraničia. Jedinou výnimkou sú ľudia, ktorí sa z ochorenia spôsobeného koronavírusom uzdravili alebo už boli zaočkovaní. Stále platí podmienka registrácie a karantény po príchode.



Litva po výraznom náraste počtu nakazených v decembri zaviedla lockdown zahŕňajúci zákazy vychádzania a obmedzenia kontaktov, čo trochu pomohlo zmierniť situáciu a umožnilo vláde v polovici februára začať uvoľňovať niektoré z prísnych obmedzení.



Táto pobaltská krajina s takmer tromi miliónmi obyvateľov eviduje od začiatku pandémie viac ako 200.000 prípadov koronavírusovej nákazy a takmer 3300 úmrtí súvisiacich s ochorením COVID-19.