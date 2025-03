Litva potvrdzuje podozrenia Poľska, že Rusko môže za podpaľačské útoky

Varšava/Vilnius 18. marca (TASR) - Tvrdenia litovskej prokuratúry, že za vlaňajší podpaľačský útok na obchodný dom IKEA vo Vilniuse je zodpovedná ruská vojenská tajná služba GRU, sa zhodujú s podozreniami Poľska týkajúcimi sa podobného rozsiahleho požiaru nákupného centra vo Varšave. Povedal to v pondelok poľský premiér Donald Tusk, informuje TASR podľa agentúr PAP a AFP.



"Drahí spojenci, vyšetrovanie litovskej prokuratúry potvrdilo naše podozrenia, že za založenie požiarov v nákupných centrách vo Vilniuse i Varšave sú zodpovedné ruské tajné služby," napísal Tusk na sociálnej sieti X reagujúc na zistenia litovskej prokuratúry. "Je dobré to vedieť pred rokovaniami. Taká je povaha tohto štátu," dodal s odkazom na avizované utorňajšie rokovania USA a Ruska o možnom prímerí na Ukrajine, približuje PAP.



Artúras Urbelis z litovskej generálnej prokuratúry v pondelok oznámil, že "požiar v obchodnom dome IKEA vo Vilniuse vnímame ako teroristický útok a prípad posielame na súd," pričom dodal, že za incidentom stojí ruská GRU.



Zmienený požiar vo Vilniuse z mája 2024 si nevyžiadal nijaké obete a zadržaní boli v súvislosti s ním dvaja veľmi mladí ukrajinskí občania vo veku do 20 rokov. Jedného zadržali v Litve, druhého v Poľsku. Podľa litovskej prokuratúry sa zistilo, že tieto osoby boli cez sériu sprostredkovateľov najatí z Ruska a celý prípad je napojený na ruské bezpečnostné sily a GRU.



Ukrajinec, ktorého zadržali v Litve, mal byť podľa zistení litovskej prokuratúry počas jari 2024 aj v Poľsku. S ďalšou osobou pritom mali plánovať podpálenie a zničenie obchodných domov v Litve aj Lotyšsku, a to za odmenu 10.000 eur. Urbelis tvrdí, že sa nezamerali len na supermakety, ktorých však podpálili viac než jeden.



Uviedol tiež, že osoby, ktoré sa podarilo litovskej prokuratúre identifikovať, či už ako páchateľov, alebo sprostredkovateľov, sú zjavne spojené aj s trestnými činmi spáchaným v susednom Poľsku.



Požiar v nákupnom centre vo Varšave spôsobil škody vo výške tri a pol milióna zlotých (830.000 eur). Zhorelo pri ňom zhruba 80 percent z tohto centra. Došlo k nemu len krátko pred požiarom vo Vilniuse. Moskva účasť na oboch podpaľačských útokoch popiera.