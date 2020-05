Litva povolí otvorenie reštaurácií a barov

Riga 13. mája (TASR) - Premiér Litvy Saulius Skvernelis v stredu oznámil, že jeho krajina pokračuje v zmierňovaní niektorých obmedzení v oblasti verejného života, ktoré boli zavedené v boji s koronavírusom. Informovala o tom agentúra DPA.



Od štvrtka bude v pobaltskej krajine nutné nosiť rúška vonku už iba na trhoch, podujatiach a zastávkach verejnej dopravy, spresnil premiér.



Nosenie rúšok je však naďalej povinné vo vnútorných priestoroch. Výnimka bude platiť pre reštaurácie alebo pri cvičení.



Od štvrtka bude taktiež možná návšteva parkov a iných verejných miest v skupinách maximálne piatich osôb.



Od začiatku budúceho týždňa sa prevádzka barov, kaviarní a reštaurácií znovu obnoví na čas od 08.00 h do 22.00 h, pričom na plochu päť štvorcových metrov bude môcť vstúpiť len jeden zákazník.



Od 30. mája bude v Litve povolené konanie súkromných alebo verejných podujatí s účasťou do 30 osôb pri dodržiavaní prísnych pravidiel odstupu a hygienických pravidiel. Týka sa to aj profesionálnych športových súťaží bez divákov.



Žiaci základných škôl sa budú môcť vrátiť do škôl od 25. mája, ostatní študenti od 1. júna.



V Litve doteraz zaznamenali 1505 prípadov nákazy novým koronavírusom. Ochoreniu COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje, tam už podľahlo 54 ľudí.



Litva začala s uvoľňovaním niektorých opatrení v polovici apríla.