Litva požiadala NATO o posilnenie protivzdušnej obrany

Vilnius 5. augusta (TASR) - Bezpilotné lietadlo z Bieloruska, ktoré v Litve havarovalo, nieslo výbušniny, potvrdilo vyšetrovanie litovských úradov. Vláda vo Vilniuse preto požiadala Severoatlantickú alianciu (NATO) o posilnenie litovskej protivzdušnej obrany. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Pozostatky dronu po niekoľkých dňoch pátrania našli v piatok vo výcvikovom stredisku Gaiziunai neďaleko mesta Jonava. Pravdepodobne to bolo bezpilotné lietadlo Gerbera, imitácia nebezpečnejšieho typu Šáhid, ktorým Rusko útočí proti Ukrajine. Gerbera sa podľa AFP zvyčajne používa ako návnada pri ruských útokoch na Ukrajinu.



Stroj podľa informácií Vilniusu istý čas lietal vo vzdušnom priestore Litvy a potom havaroval. Podľa vyšetrovania niesol približne dva kilogramy výbušniny, ktoré špecialisti na mieste zneškodnili. Vzhľadom na priebeh vyšetrovania úrady neoznámili, prečo nedošlo k výbuchu.



Jednou z hlavných verzií vyšetrovania je, že dron sa odchýlil od pôvodnej trasy a do litovského vzdušného priestoru sa dostal neúmyselne. „Z tohto dôvodu sa tento incident vyšetruje v rámci predbežného vyšetrovania vojnových zločinov na Ukrajine. Súbežne sa vyšetrujú aj ďalšie verzie,“ uviedla na tlačovej konferencii generálna prokurátorka Nida Grunskieneová.



Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys na sieti X napísal, že „ruský vojenský dron narušil vzdušný priestor Litvy“ 28. júla a bol to druhý takýto incident za menej ako mesiac.



„Podobné narušenia vzdušného priestoru nedávno hlásili aj iní spojenci. Opakované incidenty sú alarmujúcim signálom, že ruská agresia voči Ukrajine sa prenáša na územie NATO. Nemôžeme ohroziť bezpečnosť našej krajiny a občanov ani integritu vzdušného priestoru NATO. Musíme zostať ostražití, pretože hrozba je reálna a narastá,“ uviedol Budrys na X.



Spolu s ministerkou obrany Dovile Šakalieneovou generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho písomne požiadali o „okamžité opatrenia na posilnenie kapacít protivzdušnej obrany v Litve“ a o „urýchlenie úplného zavedenia modelu striedavého obranného systému“.



Litovská vláda diplomatickou nótou požiadala Bielorusko o vysvetlenie incidentu. Zároveň nasadila dodatočné jednotky a prostriedky protivzdušnej obrany na hranice s Bieloruskom.