Požiar v opatrovateľskom zariadení vo Vilniuse si vyžiadal dve obete

Riga 3. novembra (TASR) - Dvaja ľudia zahynuli pri požiari, ktorý vypukol vo štvrtok večer v zariadení opatrovateľskej služby vo Vilniuse. Uviedla to miestna polícia, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Po uhasení požiaru boli v jednej z miestností nájdené bezvládne telá dvoch 63-ročných mužov. Jeden z nich bol odkázaný na invalidný vozík, ozrejmilo vedenie zariadenia. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.



Traja ľudia boli prevezení do nemocnice, pretože sa nadýchali dymu. Miestny hasičský zbor dodal, že viac ako 30 obyvateľov zariadenia bolo evakuovaných do susednej budovy.