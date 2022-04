Litva pre ruskú ofenzívu na Ukrajine vyhostí ruského veľvyslanca

Vilnius 4. apríla (TASR) - Litva v pondelok oznámila, že v súvislosti s ruskou vojenskou agresiou na Ukrajine vrátane "hrôzostrašného masakru" v meste Buča vyzvala ruského veľvyslanca Alexeja Isakova, aby opustil krajinu. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Veľvyslanec Ruskej federácie bude musieť opustiť Litvu," povedal novinárom minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis.



"Brutalita ruských okupačných síl presahuje všetky normy civilizovaného sveta," kritizoval šéf litovskej diplomacie. "To, čo svet vidí v Buči, môže byť, nanešťastie, len začiatkom. Keď budú oslobodené ďalšie mestá, môžeme byť svedkami strašných prípadov vojnových zločinov," dodal.



"V reakcii na ruskú vojenskú agresiu voči suverénnej Ukrajine a na zverstvá spáchané ruskými ozbrojenými silami v rôznych okupovaných ukrajinských mestách - vrátane hrozného masakru v Buči - sa litovská vláda rozhodla znížiť diplomatické zastúpenie," zdôvodnil.



Priblížil, že súčasný litovský veľvyslanec v Moskve sa tiež vráti do vlasti. Príkaz na zatvorenie navyše dostane ruský konzulát v litovskom prístavnom meste Klaipéda, kde etnickí Rusi tvoria 20 percent tamojšieho obyvateľstva, píše na svojej webovej stránke litovský verejnoprávny rozhlas a televízia (LRT).



Vilnius tiež rozhodol, že litovský veľvyslanec na Ukrajine sa vráti do hlavného mesta Kyjev, dodal Landsbergis na Twitteri.



Na aktuálne kroky Vilniusu okamžite reagovala Moskva. "Nepotrvá dlho, kým prídu odvetné opatrenia," povedala pre AFP hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová.



Litva 18. marca oznámila, že vyhostila štyroch ruských diplomatov. Po troch diplomatov vtedy na znak solidarity s Ukrajinou vyhostili aj ďalšie dva pobaltské štáty - Lotyšsko a Estónsko.