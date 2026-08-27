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Litva pre Ukrajinu zrenovovala tanky
LDS je spoločný podnik nemeckých zbrojárskych spoločností Rheinmetall a KNDS.
Autor TASR
Vilnius 27. augusta (TASR) - V Litve zrekonštruovali dva tanky – nemecký Leopard 2 a jeho švédsku verziu pod označením STRV 122. V blízkej budúcnosti ich pošlú späť na Ukrajinu. Počas slávnostného odovzdania o tom informovala spoločnosť Lithuania Defense Services (LDS), píše TASR podľa webu Militarnij.
„Je pre nás veľmi dôležité, aby sa tanky čo najskôr vrátili na bojisko, pretože napriek ére dronov zostávajú obrnené vozidlá obzvlášť dôležité a potrebné pri opätovnom dobývaní okupovaných území počas operácií, ktoré zahŕňajú tie isté drony,“ poznamenala veľvyslankyňa Ukrajiny v Litve Oľha Nikitčenko.
„Nemecko sa stalo najväčším bilaterálnym partnerom Ukrajiny v Európe a plne financujeme projekt LDS a modernizáciu ukrajinských tankov,“ zdôraznil nemecký veľvyslanec v Litve Cornelius Zimmermann.
LDS je spoločný podnik nemeckých zbrojárskych spoločností Rheinmetall a KNDS. V Litve sa od roku 2022 špecializuje na opravy a údržbu vojenskej techniky NATO, renovuje tanky Leopard 2 poškodené na bojisku a vracia ich na Ukrajinu. Prvý dokončený pár tankov predstavili 15. decembra 2023.
Litva má záujem aj o vlastnú výrobu tankov pôvodom nemeckej produkcie. V marci vyčlenila približne 700 miliónov eur na nákup 44 tankov Leopard 2A8 a podporu ich miestnej montáže.
Fínska spoločnosť YIT vlani v decembri oznámila, že postaví do novembra 2027 v litovskom Kaunase výrobný a servisný komplex pre tanky Leopard 2A8.
„Je pre nás veľmi dôležité, aby sa tanky čo najskôr vrátili na bojisko, pretože napriek ére dronov zostávajú obrnené vozidlá obzvlášť dôležité a potrebné pri opätovnom dobývaní okupovaných území počas operácií, ktoré zahŕňajú tie isté drony,“ poznamenala veľvyslankyňa Ukrajiny v Litve Oľha Nikitčenko.
„Nemecko sa stalo najväčším bilaterálnym partnerom Ukrajiny v Európe a plne financujeme projekt LDS a modernizáciu ukrajinských tankov,“ zdôraznil nemecký veľvyslanec v Litve Cornelius Zimmermann.
LDS je spoločný podnik nemeckých zbrojárskych spoločností Rheinmetall a KNDS. V Litve sa od roku 2022 špecializuje na opravy a údržbu vojenskej techniky NATO, renovuje tanky Leopard 2 poškodené na bojisku a vracia ich na Ukrajinu. Prvý dokončený pár tankov predstavili 15. decembra 2023.
Litva má záujem aj o vlastnú výrobu tankov pôvodom nemeckej produkcie. V marci vyčlenila približne 700 miliónov eur na nákup 44 tankov Leopard 2A8 a podporu ich miestnej montáže.
Fínska spoločnosť YIT vlani v decembri oznámila, že postaví do novembra 2027 v litovskom Kaunase výrobný a servisný komplex pre tanky Leopard 2A8.