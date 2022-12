Údajnej Šojguovej expriateľke anulovali povolenie na pobyt v Litve

Vilnius 9. decembra (TASR) — Správny súd vo Vilniuse vo štvrtok potvrdil rozhodnutie migračných úradov, ktoré Jelene Kaminskasovej, údajnej matke nemanželských detí ruského ministra obrany Sergeja Šojgua, anulovali povolenie na prechodný pobyt v Litve. Proti tomuto rozhodnutiu sa dá odvolať.



TASR o tom informuje na základe správy webu litovského telerozhlasu LRT, podľa ktorého Kaminskasová má okrem toho aj trojročný zákaz vstupu do krajín schengenského priestoru.



Hovorca okresného správneho súdu vo Vilniuse Audris Kutrevičius informoval, že súd sa stotožnil s názorom migračného úradu, že "sťažovateľka Jelena Kaminskasová predstavuje hrozbu pre bezpečnosť" Litvy z dôvodu svojich väzieb s ruskými vládnymi štruktúrami.



Kaminskasová, za slobodna Šebunovová, je bývalou milenkou ruského ministra obrany Šojgua, ktorý má s ňou dve deti. Je vydatá za podnikateľa Adolfasa Kaminskasa, ktorý má ruské i litovské občianstvo. Podľa LRT sa o jeho občianstve rozhodne v najbližších týždňoch.



LRT spresnil, že Kaminskas získal ruské občianstvo v októbri, najneskôr na jar 2022. Litovským úradom však doteraz neposkytol dokumenty, na ktorých základe by mohol mať dvojaké občianstvo — zákony v Litve ho umožňujú len v ojedinelých prípadoch.



Podľa LRT v Šojguovom oficiálnom životopise sa Jelena Šebunovová neobjavuje. Začiatkom roku 2000 bola letuškou v letke jednotky ruského ministerstva pre mimoriadne situácie, ktoré vtedy viedol Šojgu.



V roku 2006 ruská bulvárna tlač písala, že sa im narodil syn. V roku 2019 investigatívny web The Insider zverejnil článok o prepojení medzi Šebunovovou a ministrom obrany, z ktorého vyplynulo, že by mohli mať ďalšie nemanželské dieťa — dcéru Dariu. Tá má od roku 2019, keď ju Kaminskas adoptoval, litovské občianstvo.