Litovský prezident Nausda vymenoval nového ministra obrany
Vláda navrhuje v rozpočte pre rok 2026 rekordné výdavky na obranu 5,38 percenta HDP, čo však ešte musí schváliť parlament.
Vilnius 11. novembra (TASR) - Litovský prezident Gitanas Nausda v pondelok vymenoval Robertasa Kaunasa za nového ministra obrany. Opozícia tento krok kritizuje, informuje TASR podľa správy portálu Politico.
Kaunasa ako člena Litovskej sociálnodemokratickej strany (LSDP) do funkcie navrhla premiérka Inga Ruginien. Politico poznamenalo, že nový minister má len obmedzené skúsenosti v oblasti obrany, keďže pôsobil iba niečo vyše mesiaca v parlamentnom Výbore pre národnú bezpečnosť a obranu. Opozícia tento krok označuje za „lotériu“.
Prezident Nausda priznal, že od Kaunasa očakával „menšiu odbornosť“, no pri osobnom stretnutí bol podľa vlastných slov príjemne prekvapený. „Kaunas bol veľmi dobre pripravený,“ uviedol Nausda podľa tlačovej agentúry BNS.
Kaunasova predchodkyňa Dovil Šakalien oznámila svoju rezignáciu pred troma týždňami, pretože pre spor o novom rozpočte na obranu stratila dôveru premiérky aj predsedu LSDP Mindaugasa Sinkevičiusa.
Vláda navrhuje v rozpočte pre rok 2026 rekordné výdavky na obranu 5,38 percenta HDP, čo však ešte musí schváliť parlament. „Tento bezprecedentný rozpočet vysiela jasný signál našim partnerom v NATO, že Litva je spoľahlivým členom Aliancie, plne si vedomým svojej geografickej polohy i zámerov našich východných susedov,“ vyhlásil nový minister Kaunas.
Zároveň zdôraznil, že chce posilniť obranu krajiny prostredníctvom moderných technológií, efektívneho plánovania a zlepšenia podmienok pre litovských aj spojeneckých vojakov. Dodal, že Litva bude aj naďalej podporovať Ukrajinu.
Nausda v pondelok vymenoval aj novú ministerku kultúry Vaidu Aleknavičien. Jej predchodca po protestoch kultúrnej obce odstúpil po týždni vo funkcii.
