Prezident Litvy označil poškodenie podmorských káblov za úmyselné

Vilnius 6. decembra (TASR) - Litovský prezident Gitanas Nauséda v piatok vyhlásil, že dva optické podmorské káble v Baltskom mori boli v polovici novembra poškodené zrejme úmyselne. Informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Je vysoko pravdepodobné, že išlo o vedomú zlomyseľnú činnosť," povedal novinárom. Zároveň však priznal, že na svoje tvrdenia nemá dôkazy.



Pri vyšetrovaní sa úrady zamerali na čínsku veľkoobjemovú loď Yi Peng 3, ktorá 15. novembra opustila ruský prístav Usť-Luga. Z analýzy dát spoločnosti Marine Traffic agentúra Reuters vyvodila, že zemepisné súradnice lode zodpovedali času a miestu, kde boli káble porušené.



Bezpečnostné zdroje podľa Reuters tvrdia, že loď pretrhla podmorské káble vo švédskej ekonomickej zóne kotvou, ktorú ťahala po morskom dne.



Spravodajské služby z viacerých západných krajín uviedli, že sú o vine čínskej lode presvedčené. V názoroch, či išlo o nehodu alebo úmyselné zavinenie, sa však už nezhodujú.



Loď Yi Peng 3 sa od pondelka nachádza v dánskych vodách, kde ju podrobne sledujú námorné lode patriace členským štátom Severoatlantickej aliancie. Švédsko Čínu vyzvalo, aby loď vrátila na miesto činu, na ktorom by ju švédske úrady mohli podrobiť vyšetrovaniu. Čína uviedla, že je pripravená pri vyšetrovaní pomáhať. Rusko popiera, že by s incidentom malo čokoľvek spoločné.



Prvý poškodený kábel spájal Litvu so švédskym ostrovom Gotland a bol dlhý 218 kilometrov. K jeho poškodeniu došlo v nedeľu 17. novembra okolo 9.00 h SEČ. O necelých 24 hodín neskôr, okolo 3.00 h SEČ v pondelok 18. novembra, bol preseknutý aj kábel spájajúci Helsinki s nemeckým prístavným mestom Rostock dlhý 1200 kilometrov.