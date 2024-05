Litva pri ruskom pláne na zmenu námorných hraníc požaduje koordináciu

Riga 24. mája (TASR) – Litva v stredu naliehavo žiadala koordinovanú odpoveď pri ruskom legislatívnom projekte, ktorý by mohol viesť k zmene námorných hraníc v Baltskom mori. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



"Neustále spolupracujeme so svojimi susedmi a partnermi na úrovni EÚ a NATO, aby sme v danej situácii zaistili jednotnú odpoveď," vyhlásila vo štvrtok vo Vilniuse pre tlačovú agentúru BNS litovská premiérka Ingrida Šimonyté.



Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok vo vládnej legislatívnej databáze zverejnilo návrh, ktorý znepokojil susedné štáty. Týkal sa námorných hraníc vo Fínskom zálive a v okolí ruskej Kaliningradskej oblasti susediacej s Litvou. Návrh neskôr bez udania dôvodu z databázy zmizol.



Na základe istých dohôd možno vykonať jednu či dve zmeny, zámery Kremľa však naďalej zostávajú nejasné, uvádza Šimonyté.



"Myslím si, že ruské úrady zámerne nechcú, aby sa to vysvetlilo. Chcú, aby to zostalo nejasné a vyvolávalo to neistotu a strach," vyhlásila litovská premiérka a dodala, že nie je dôvod na obavy.



Litva si v tejto súvislosti predvolala ruského vyslanca.