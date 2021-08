Protest proti pandemickým opatreniam vyústil v Litve do násilia

Vilnius 11. augusta (TASR) – Protest proti pandemickým opatreniam pred budovou litovského parlamentu v hlavnom meste Vilnius prerástol v utorok do násilných potýčok jeho účastníkov s políciou. Jeden policajt utrpel zranenia, informovala agentúra Bloomberg.



Podľa litovskej verejnoprávnej rozhlasovej a televíznej stanice LRT (Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija) sa na poludnie zišlo v meste zhruba 5000 demonštrantov, ktorí žiadali, aby vláda zrušila plány na predkladanie dokladu o očkovaní proti covidu. Plánované obmedzenia vlády voči nezaočkovaným osobám niektorí protestujúci nazývali diskrimináciou.



Povolenie na zhromaždenie bolo vydané do 17.00 h, ale časť davu zostala, obkľúčila budovu parlamentu a hádzala na policajtov kamene a fľaše. Polícia na rozohnanie davu použila slzotvorný plyn.



Podľa LRT utrpelo niekoľko osôb pri potýčkach zranenia a demonštranti zranili jedného policajta.



Litva plánuje od polovice septembra podmieniť vstup do reštaurácií, kozmetických salónov i prostriedkov verejnej dopravy predložením dokladu o očkovaní proti ochoreniu COVID-19. Vláda a parlament už požadujú, aby všetci ich zamestnanci predložili doklad o očkovaní proti covidu alebo negatívny výsledok testu na covid.