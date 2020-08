Litva protestuje proti bieloruskej atómovej elektrárni Astravec

Vilnius 8. augusta (TASR) - Litva zaslala Bielorusku protestnú nótu v súvislosti nakladaním paliva do prvej bieloruskej atómovej elektrárne Astravec, ktorá sa nachádza neďaleko litovských hraníc a len 50 kilometrov od Vilniusu, uviedlo litovské ministerstvo zahraničných vecí. Informoval o tom v sobotu spravodajský portál RBK.



V jeho vyhlásení sa podľa portálu uvádza, že "činnosť Bieloruska porušuje zásady otvorenosti, transparentnosti a dobrého susedstva a prevádzka jadrovej elektrárne z dôvodu blízkosti hlavného mesta Litvy a nevyriešených problémov v oblasti jadrovej bezpečnosti predstavuje bezprostrednú hrozbu pre litovskú národnú bezpečnosť, životné prostredie a obyvateľstvo".



V podobnom duchu sa už v piatok vyjadril litovský prezident Gitanas Nauséda, ktorý uviedol, že palivo je do zariadenia ukladané "bez vyriešenia problémov jadrovej bezpečnosti a implementácie odporúčaní EÚ o záťažových testoch".



"Voči občanom Bieloruska a Európskej únie sa koná nezodpovedne. Treba, aby zakročil Brusel," povedal Nauséda.



Litovský minister energetiky Žygimantas Vaičiunas zase v reakcii na postup Bieloruska uviedol, že Litva nebude nakupovať elektrinu vyrobenú v bieloruskej jadrovej elektrárni. Vyhlásil tiež, že energetická infraštruktúra Litvy sa nebude využívať pre potreby bieloruskej jadrovej elektrárne.



Litva súčasne vyjadrila nádej, že takto vyrobenú elektrinu od Bieloruska nebude nakupovať ani Lotyšsko.



V snahe chrániť obyvateľstvo Litvy žijúce v oblasti ležiacej blízko jadrovej elektrárne Astravec začali litovské úrady distribuovať informačné letáky o postupe v prípade havárie v jadrovom zariadení. Na distribúciu pre ľudí pripravili aj tablety jodidu draselného.



Jodid draselný je určený výhradne pre použitie v prípade havárie jadrovej elektrárne. Jódové tabletky je v prípade jadrovej havárie potrebné podať čo najskôr, najlepšie pred jeho príjmom do organizmu (z rádioaktívneho mraku) a tým sa zabráni ukladaniu rádioaktívneho jódu v štítnej žľaze. Štítna žľaza sa v tomto prípade nasýti nerádioaktívnym jódom a ďalší (aj rádioaktívny) jód už neprijme.