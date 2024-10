Litva ratifikovala dohodu s Nemeckom o umiestnení vojakov

Riga 4. októbra (TASR) - Litovský parlament ratifikoval dohodu s Nemeckom o umiestnení bojaschopnej brigády na svojom území. Za ratifikáciu hlasovalo vo štvrtok všetkých 88 prítomných poslancov, informovala agentúra DPA.



Dohoda, uzavretá 13. septembra v Berlíne, predpokladá umiestnenie nemeckých vojakov aj civilných príslušníkov ozbrojených síl v Litve. Brigáda by mala byť pripravená na nasadenie do roku 2027.



Parlament začal o pláne rokovať minulý týždeň po vystúpení nemeckého ministra obrany Borisa Pistoriusa. Niektorí poslanci vo štvrtok upozornili na symbolický význam prijatia dohody v deň 34. výročia zjednotenia Nemecka.



Litovský minister obrany Laurynas Kasčiunas ratifikáciu označil za "ďalší základný kameň nášho strategického partnerstva" s Nemeckom. Dohodu musí ešte ratifikovať aj nemecký Bundestag, termín jej prerokovania zatiaľ nebol stanovený. Pistorius počas návštevy Litvy uviedol, že ukončenie ratifikačného procesu očakáva v budúcom roku.



Litva je členská krajina NATO a podľa dohody by v nej malo byť dislokovaných až 5000 nemeckých vojakov. Až 80 percent z nich bude v meste Rudninkai neďaleko hraníc s Bieloruskom. Zvyšní budú umiestnení v meste Rukla v centrálnej časti Litvy.



Prvých približne 20 nemeckých vojakov na mieste dislokácie v Litve pôsobí od apríla, ďalších 120 by malo prísť začiatkom októbra. Očakáva sa, že vojaci a ich rodiny budú zatiaľ bývať v hlavnom meste Vilnius a v Kaunase.