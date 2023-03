Litva: Rusko je pripravené na ďalšie dva roky vojny na Ukrajine

Vilnius 9. marca (TASR) - Rusko je podľa odhadov litovskej tajnej služby VSD schopné pokračovať v útočnej vojne na Ukrajine ešte ďalšie dva roky. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Odhadujeme, že zdroje, ktoré má Rusko dnes k dispozícii, budú stačiť na to, aby ešte ďalšie dva roky viedli vojnu s rovnakou intenzitou ako v súčasnosti," povedal vo štvrtok šéf VSD Elegijus Paulavičius, ktorý predstavil výročnú správu tajných služieb Litvy.



V správe VSD sa píše, že Ruská federácia sa stáva "čoraz totalitnejšou". Invázia na Ukrajinu však podkopáva "politické a hospodárske základy režimu" ruského prezidenta Vladimira Putina. Ako ďalej uvádza VSD, neúspechy na bojisku, ďalšie kolá mobilizácie a zhoršenie ekonomickej situácie by mohli mať negatívne následky pre stabilitu režimu v Rusku.



"V aktuálnom spoločenskom a politickom prostredí je najpravdepodobnejšou alternatívou k Putinovmu režimu iný autoritársky režim," dodala litovská bezpečnostná služba. Rusko preto podľa VSD zostane "zrejme minimálne v strednodobom horizonte hrozbou a zdrojom nestability v regióne".



Litva hraničí s ruskou exklávou Kaliningrad ležiacou pri Baltskom mori a tiež so spojencom Moskvy Bieloruskom. Tajné služby vo Vilniuse sa domnievajú, že vojenské schopnosti Ruska v oblasti okolo Kaliningradu a západnej časti Ruska sú v dôsledku ofenzívy na Ukrajine obmedzené len do určitej miery a dočasne.



Na bezpečnosť Litvy a ďalších členských štátov NATO v regióne negatívne vplýva aj "neobmedzená možnosť" Ruska poslať svoje jednotky do Bieloruska, povedal Paulavičius pre agentúru BNS.