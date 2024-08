Litva: Rusko presúva do Kurskej oblasti vojakov z Kaliningradu

Kyjev 14. augusta (TASR) - Rusko presúva svojich vojakov z Kaliningradu do Kurskej oblasti pri hraniciach s Ukrajinou, kde prebiehajú po bezprecedentnom cezhraničnom prieniku boje medzi ruskými a ukrajinskými silami. V utorok to povedal litovský minister obrany Laurynas Kasčiunas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Kasčiunas hovoril o "demilitarizácii" Kaliningradu počas stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenskym v Kyjeve, vyplýva z videa, ktoré Zelenskyj zverejnil na sociálnych sieťach. Litva má s ruskou exklávou Kaliningrad spoločné hranice.



Ukrajinský prezident v utorok vo svojom pravidelnom večernom príhovore uviedol, že bezprecedentný vojenský prenik do Kurskej oblasti opäť dokazuje, že Ukrajina dokáže prevziať iniciatívu. "Opäť sme dokázali, že my, Ukrajinci, dokážeme dosiahnuť naše ciele v akejkoľvek situácii. Sme schopní chrániť naše záujmy a našu nezávislosť," vyhlásil.



Rusko vedie v Kurskej oblasti od utorka minulého týždňa intenzívne boje s viac ako tisíckou ukrajinských vojakov. Ide o najväčšiu ukrajinskú cezhraničnú operáciu od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.



Zelenskyj tento utorok oznámil, že ukrajinské sily kontrolujú v Kurskej oblasti 74 obcí. Hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Heorhij Tichyj však povedal, že Ukrajina nemá záujem o prevzatie územia, ktoré počas cezhraničného vpádu získala.