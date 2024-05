Litva sa pripojila k iniciatíve ČR na nákup munície pre Ukrajinu

Brusel 29. mája (TASR) - Litva sa v utorok oficiálne pripojila k českej iniciatíve na nákup munície pre Ukrajinu. Česká ministerka obrany Jana Černochová a jej litovský rezortný kolega Laurynas Kasčiunas na stretnutí v Bruseli potvrdili účasť Litvy podpisom príslušného memoranda o porozumení. TASR informuje na základe správy českého ministerstva obrany.



Ministri obrany členských krajín Európskej únie sa v utorok stretli v Bruseli na zasadnutí Rady pre zahraničné veci (FAC), zameranom najmä na podporu EÚ Ukrajine a tiež prístup k financiám pre obranný priemysel.



Témou rokovania bola aj česká muničná iniciatíva. "Musíme naďalej robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme včas reagovali na urgentné potreby Ukrajiny, čo je aj cieľom našej muničnej iniciatívy. Podporu by sme mali plánovať tak, aby ukrajinská armáda v budúcnosti nečelila kritickým nedostatkom," uviedla Černochová.



Zástupcovia Litvy už predtým uviedli, že na iniciatívu Českej republiky ich krajina prispeje sumou 35 miliónov eur.



Česká republika sa svojou iniciatívou snaží urýchlene zohnať muníciu pre Ukrajinu z mimoeurópskych štátov, pričom na Západe hľadá spojencov na jej financovanie. Český premiér Petr Fiala v utorok uviedol, že do muničnej iniciatívy sa dosiaľ zapojilo 15 členských krajín EÚ a NATO, ktoré do nej prispeli celkovou čiastkou viac než 1,6 miliardy eur. Prvé dodávky munície môže podľa neho Ukrajina očakávať v nasledujúcich dňoch.