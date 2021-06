Litva sa pripravuje na vlnu migrantov prichádzajúcich z Bieloruska

Vilnius 10. júna (TASR) - Litva zriadi pohraničný stanový tábor s cieľom poskytnúť útočisko stúpajúcemu počtu žiadateľov o azyl z tretích krajín prichádzajúcich cez susedné Bielorusko, uviedli vo štvrtok miestni predstavitelia. Informuje o tom agentúra AP.



Úrady v Litve naznačili, že bieloruská vláda, s ktorou sú vzťahy napäté po zásahu proti priaznivcom tamojšej opozície, by mohla byť zapojená do zvýšenia počtu migrantov v uplynulých dňoch.



"Sme takmer plní. Potrebujeme stanový tábor, aby sme mohli prijať cudzincov. Nový tábor bude môcť ubytovať do 350 ľudí," uviedol predstaviteľ litovského imigračného úradu Aleksandras Kislovas blízko južných hraníc s Bieloruskom.



Zhruba 300 utečencov najmä z Iraku, Sýrie, Iránu a Ruska vstúpilo na litovské územie z Bieloruska počas prvej polovice tohto roka, vyplýva zo štatistík litovskej pohraničnej stráže. Ide o niekoľkonásobne vyšší počet než za uplynulé roky, píše AP.



Stany budú využité na ubytovanie jednotlivcov, kým rodiny budú umiestnené v budovách, dodal Kislovas.