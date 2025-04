Litva sa rozlúči so štyrmi vojakmi USA, ktorí zahynuli počas cvičenia

Vilnius 3. apríla (TASR) - Sprievod s rakvami štyroch amerických vojakov, ktorí zahynuli počas cvičenia v Litve, prejde vo štvrtok cez Katedrálne námestie vo Vilniuse. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Vládni a náboženskí predstavitelia tam vojakom vzdajú poslednú úctu a rakvy s telami potom odvezú na letisko, aby ich letecky dopravili do Spojených štátov. Očakáva sa, že na ceremónii sa zúčastní litovský prezident Gitanas Nauséda, ministerka obrany Dovilé Šakaliené a arcibiskup z Vilniusu.



Litovská nezisková organizácia, ktorá pomáha aj ukrajinským vojnovým utečencom, požiadala obyvateľov, aby sa zúčastnili na ceremónii a vzdali úctu zosnulým. „Aj keď je pracovný deň, nezostaňme ľahostajní... skloňme hlavu a uctime si amerických vojakov, ktorí prišli o život počas výcviku, keď sa pripravovali brániť našu slobodu, stáli verní svojej prísahe, dávali do toho všetko, až do samého konca,“ napísala organizácia Stiprus Kartu na sociálnej sieti.



Štyria americkí vojaci boli nezvestní od popoludnia 25. marca. Zúčastňovali sa na taktickom cvičení vo vojenskom výcvikovom priestore Pabradé asi 15 - 20 kilometrov od hraníc s Bieloruskom.



Litovskí, americkí a poľskí vojaci počas pátracej akcie v močaristej oblasti v noci na pondelok našli ich obrnené vyslobodzovacie vozidlo M88 Hercules. Vozidlo vážiace takmer 70 ton sa potopilo v bahne do hĺbky päť metrov, čo komplikovalo jeho vyťahovanie.



Telá troch vojakov sa našli v pondelok po vytiahnutí obrneného vozidla z močiara. V utorok sa našlo aj telo štvrtého vojaka.