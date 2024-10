Zmeny v Litve: Šéfka LSDP sa neujme funkcie premiérky

Brusel 30. októbra (TASR) - Vilija Blinkevičiúté, 64-ročná predsedníčka Litovskej sociálnodemokratickej strany (LSDP), ktorá zvíťazila v parlamentných voľbách, sa neujme funkcie premiérky. Potvrdila to v stredu večer s odôvodnením, že na tento post nemá vzhľadom na svoj vek a zdravie kapacitu. TASR o tom informuje podľa správy portálu Politico.



Blinkevičiúté v súčasnosti pôsobí ako poslankyňa Európskeho parlamentu. Jej opoziční sociálni demokrati sa stali víťazmi parlamentných volieb v Litve po nedeľňajšom druhom kole hlasovania a podľa oficiálnych predbežných výsledkov obsadia 52 z celkovo 141 kresiel v zákonodarnom zbore.



"Som presvedčená, že pre takmer 65-ročnú premiérku by bolo ťažké vykonávať svoje povinnosti, pretože som dôchodkyňa a počas celého volebného obdobia som si naozaj uvedomovala, aká zodpovedná práca by to bola, koľko by si vyžadovala zdravia a síl," uviedla Blinkevičiúté. Podľa svojich slov nemá chuť "zastávať funkciu len preto, aby ju zastávala".



Na premiérsky post podľa Politico navrhla bývalého šéfa LSDP Gintautasa Paluckasa. Označila ho za "najlepšieho kandidáta s potrebnými skúsenosťami a vlastnosťami na post predsedu vlády".



Ešte pred druhým kolom Blinkevičiúté potvrdila, že je pripravená postaviť sa na čelo novej vlády. Po zverejnení výsledkov volieb a aj v pondelok sa však vyhla odpovedi na otázku, či chce krajinu naďalej viesť.



V stredu napokon oznámila, že sa nestane premiérkou ani poslankyňou litovského parlamentu a plánuje pokračovať ako europoslankyňa, ktorou je už od roku 2009. Predsedníčkou LSDP je od roku 2021.



LSDP ohlásila, že sa bude snažiť vytvoriť koalíciu s dvoma ďalšími opozičnými stranami. Druhou najsilnejšou v parlamente bude s 28 poslancami konzervatívna strana Vlastenecký zväz-Litovskí kresťanskí demokrati (TS-LKD) doterajšej premiérky Ingridy Šimonyté.