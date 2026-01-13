Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 13. január 2026
Litva si pripomenula „Krvavú nedeľu“ vo Vilniuse z roku 1991

Litovskí vojaci pochodujú počas osláv 35. výročia Dňa obrancov slobody „Bitka za slobodu národov“ vo Vilniuse v Litve, utorok, 13. január 2026. Foto: TASR/AP

Prezident Gitanas Nauslada zdôraznil, že slobodu treba brániť opakovane a varoval pred presvedčením, že boje za slobodu sú minulosťou a boli vyhrané.

Vilnius 13. januára (TARS) - Litva si v utorok spomienkovými podujatiami pripomenula obete „Krvavej nedele“ vo Vilniuse spred 35 rokov. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.

Na pamiatku krvavých udalostí počas snahy o nezávislosť od ZSSR (v Litve označovaných ako „Sausio 13“) mimoriadne zasadal aj litovský parlament. Prezident Gitanas Nauslada zdôraznil, že slobodu treba brániť opakovane a varoval pred presvedčením, že boje za slobodu sú minulosťou a boli vyhrané.

To nie je pravda a krviprelievanie na Ukrajine nám pripomína cenu slobody, ktorú musíme byť vždy pripravení zaplatiť,“ povedal Nauslada.

Okolo televíznej veže a rozhlasu 13. januára 1991 civilisti vytvorili živé reťaze, aby nenásilným spôsobom zabránili obsadeniu týchto strategických objektov sovietskou armádou.

Vojaci a špeciálne sily KGB (Alfa) proti neozbrojeným ľuďom zaútočili a televíznu vežu a vysielacie pracoviská obsadili. Zahynulo 14 ľudí a asi 600 bolo zranených. Na ich pamiatku sa každoročne konajú spomienkové podujatia a pripomína sa Deň obrancov slobody.

Litva už 11. marca 1990 ako prvá pobaltská krajina obnovila štátnu nezávislosť, čo Moskva odmietala uznať. Masaker a obsadenie televíznej veže sa považuje za zlomový bod v snahe troch pobaltských štátov (Litva, Lotyšsko a Estónsko) o nezávislosť od Sovietskeho zväzu, ktorý ich po druhej svetovej vojne násilne anektoval.
