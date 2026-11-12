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Litva údajne žiada Taiwan o zmenu názvu misie
Žiadosť Litvy o zmenu názvu zastúpenia adresovaná Taiwanu je súčasťou snahy obnoviť diplomatické vzťahy s Pekingom, informovali tento týždeň litovské médiá.
Autor TASR
Vilnius 12. novembra (TASR) - Taiwan nemá v pláne premenovať svoj zastupiteľský úrad vo Vilniuse, informovala taiwanská agentúra CNA. Litovská vláda ostrovnú krajinu údajne v septembri požiadala o zmenu názvu zo Zastúpenia Taiwanu na Zastúpenie Tchaj-peja s cieľom odstrániť prekážku vo vzťahoch s Čínou. Litovský minister zahraničných vecí Kestutis Budrys označil medializované informácie o tejto žiadosti za nepresné a odmietol sa k nim vyjadriť, píše TASR.
Litovský parlamentný výbor pre zahraničné veci tento týždeň zdôraznil, že obnovovanie vzťahov s Čínskou ľudovou republikou (ČĽR) a hospodárska spolupráca s Taiwanom sa majú riešiť oddelene.
Taiwan a Litva sa v roku 2021 dohodli na posilnení vzťahov a súčasnom názve zastupiteľstva. V tom čase sa Vilnius odklonil od spolupráce s ČĽR pre nespokojnosť s výsledkami vzájomných hospodárskych vzťahov. Neskôr to viedlo k faktickému prerušeniu diplomatických vzťahov s Pekingom.
Konzervatívna vláda vtedajšej premiérky Ingridy Šimonytė mala v prípade Taiwanu záujem najmä o spoluprácu v oblasti polovodičov, laserových technológií a finančných služieb.
Peking považuje Taiwan za odštiepenú časť jedinej Číny a neuznáva jeho nezávislosť. V názve jeho zastúpení v zahraničí je preto „prípustný“ iba Tchaj-pej.
Demokratický Taiwan nie je členom OSN a oficiálne diplomatické vzťahy udržiava iba s dvanástimi krajinami, v Európe iba s Vatikánom (Svätou stolicou). Jeho zastúpenia vo všetkých ostatných krajinách sa preto formálne považujú za hospodárske kancelárie Tchaj-peja, aby sa predišlo napätiu s ČĽR v rámci oficiálnej politiky jednej Číny.
Žiadosť Litvy o zmenu názvu zastúpenia adresovaná Taiwanu je súčasťou snahy obnoviť diplomatické vzťahy s Pekingom, informovali tento týždeň litovské médiá. Námestník taiwanského ministra zahraničných vecí však uviedol, že „v súčasnosti neexistujú žiadne plány na zmenu názvu“.
Situácia vznikla na pozadí očakávanej návštevy čínskej diplomacie v Litve. Očakávané investície Taiwanu sú tiež nižšie, ako očakávali litovskí politici.
Litovský parlamentný výbor pre zahraničné veci tento týždeň zdôraznil, že obnovovanie vzťahov s Čínskou ľudovou republikou (ČĽR) a hospodárska spolupráca s Taiwanom sa majú riešiť oddelene.
Taiwan a Litva sa v roku 2021 dohodli na posilnení vzťahov a súčasnom názve zastupiteľstva. V tom čase sa Vilnius odklonil od spolupráce s ČĽR pre nespokojnosť s výsledkami vzájomných hospodárskych vzťahov. Neskôr to viedlo k faktickému prerušeniu diplomatických vzťahov s Pekingom.
Konzervatívna vláda vtedajšej premiérky Ingridy Šimonytė mala v prípade Taiwanu záujem najmä o spoluprácu v oblasti polovodičov, laserových technológií a finančných služieb.
Peking považuje Taiwan za odštiepenú časť jedinej Číny a neuznáva jeho nezávislosť. V názve jeho zastúpení v zahraničí je preto „prípustný“ iba Tchaj-pej.
Demokratický Taiwan nie je členom OSN a oficiálne diplomatické vzťahy udržiava iba s dvanástimi krajinami, v Európe iba s Vatikánom (Svätou stolicou). Jeho zastúpenia vo všetkých ostatných krajinách sa preto formálne považujú za hospodárske kancelárie Tchaj-peja, aby sa predišlo napätiu s ČĽR v rámci oficiálnej politiky jednej Číny.
Žiadosť Litvy o zmenu názvu zastúpenia adresovaná Taiwanu je súčasťou snahy obnoviť diplomatické vzťahy s Pekingom, informovali tento týždeň litovské médiá. Námestník taiwanského ministra zahraničných vecí však uviedol, že „v súčasnosti neexistujú žiadne plány na zmenu názvu“.
Situácia vznikla na pozadí očakávanej návštevy čínskej diplomacie v Litve. Očakávané investície Taiwanu sú tiež nižšie, ako očakávali litovskí politici.