Litovské úrady zakročili proti pašovaniu tovarov balónmi z Bieloruska

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lenka Hanesová

Podľa litovskej generálnej prokuratúry bolo identifikovaných 28 podozrivých.

Autor TASR
Vilnius 4. februára (TASR) — Litovské úrady uskutočnili rozsiahly zásah proti zločineckým skupinám, ktoré používajú meteorologické balóny na pašovanie tovaru zo susedného Bieloruska. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.

Podľa litovskej generálnej prokuratúry bolo identifikovaných 28 podozrivých. Medzi nimi je päť osôb, ktoré sú podozrivé, že nelegálnu prepravu, ktorá opakovane viedla k narušeniu vzdušného priestoru a uzavretiu letiska v hlavnom meste Vilnius, organizovali v spolupráci s bieloruskými pašerákmi.

Počas viac než 20 razií v hlavnom meste Vilnius a v pohraničných oblastiach boli zaistené komunikačné zariadenia, vysielače GPS, vozidlá a ďalšie predmety v hodnote 1,2 milióna eur. Podozriví boli zatknutí a vzatí do väzby.

Počet meteorologických balónov vstupujúcich z Bieloruska do litovského vzdušného priestoru výraznejšie vzrástol koncom minulého roka. Balóny zvyčajne používajú pašeráci na nelegálny prevoz cigariet z Bieloruska.

Z tohto dôvodu zaviedla litovská vláda vlani v decembri stav núdze, ktorý umožňuje úradom a armáde rýchlejšie reagovať na narušenie vzdušného priestoru balónmi. Zvýšené boli aj tresty za pašovanie. Vláda zdôraznila, že toto opatrenie je zamerané na organizátorov nelegálnej činnosti a bežní občania by v každodennom živote nemali pociťovať výrazné obmedzenia. Podľa nej slúžia balóny nielen na pašovanie, ale aj ako nástroj hybridnej vojny na testovanie protivzdušnej obrany.
