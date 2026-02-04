< sekcia Zahraničie
Litovské úrady zakročili proti pašovaniu tovarov balónmi z Bieloruska
Podľa litovskej generálnej prokuratúry bolo identifikovaných 28 podozrivých.
Autor TASR
Vilnius 4. februára (TASR) — Litovské úrady uskutočnili rozsiahly zásah proti zločineckým skupinám, ktoré používajú meteorologické balóny na pašovanie tovaru zo susedného Bieloruska. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Podľa litovskej generálnej prokuratúry bolo identifikovaných 28 podozrivých. Medzi nimi je päť osôb, ktoré sú podozrivé, že nelegálnu prepravu, ktorá opakovane viedla k narušeniu vzdušného priestoru a uzavretiu letiska v hlavnom meste Vilnius, organizovali v spolupráci s bieloruskými pašerákmi.
Počas viac než 20 razií v hlavnom meste Vilnius a v pohraničných oblastiach boli zaistené komunikačné zariadenia, vysielače GPS, vozidlá a ďalšie predmety v hodnote 1,2 milióna eur. Podozriví boli zatknutí a vzatí do väzby.
Počet meteorologických balónov vstupujúcich z Bieloruska do litovského vzdušného priestoru výraznejšie vzrástol koncom minulého roka. Balóny zvyčajne používajú pašeráci na nelegálny prevoz cigariet z Bieloruska.
Z tohto dôvodu zaviedla litovská vláda vlani v decembri stav núdze, ktorý umožňuje úradom a armáde rýchlejšie reagovať na narušenie vzdušného priestoru balónmi. Zvýšené boli aj tresty za pašovanie. Vláda zdôraznila, že toto opatrenie je zamerané na organizátorov nelegálnej činnosti a bežní občania by v každodennom živote nemali pociťovať výrazné obmedzenia. Podľa nej slúžia balóny nielen na pašovanie, ale aj ako nástroj hybridnej vojny na testovanie protivzdušnej obrany.
Podľa litovskej generálnej prokuratúry bolo identifikovaných 28 podozrivých. Medzi nimi je päť osôb, ktoré sú podozrivé, že nelegálnu prepravu, ktorá opakovane viedla k narušeniu vzdušného priestoru a uzavretiu letiska v hlavnom meste Vilnius, organizovali v spolupráci s bieloruskými pašerákmi.
Počas viac než 20 razií v hlavnom meste Vilnius a v pohraničných oblastiach boli zaistené komunikačné zariadenia, vysielače GPS, vozidlá a ďalšie predmety v hodnote 1,2 milióna eur. Podozriví boli zatknutí a vzatí do väzby.
Počet meteorologických balónov vstupujúcich z Bieloruska do litovského vzdušného priestoru výraznejšie vzrástol koncom minulého roka. Balóny zvyčajne používajú pašeráci na nelegálny prevoz cigariet z Bieloruska.
Z tohto dôvodu zaviedla litovská vláda vlani v decembri stav núdze, ktorý umožňuje úradom a armáde rýchlejšie reagovať na narušenie vzdušného priestoru balónmi. Zvýšené boli aj tresty za pašovanie. Vláda zdôraznila, že toto opatrenie je zamerané na organizátorov nelegálnej činnosti a bežní občania by v každodennom živote nemali pociťovať výrazné obmedzenia. Podľa nej slúžia balóny nielen na pašovanie, ale aj ako nástroj hybridnej vojny na testovanie protivzdušnej obrany.