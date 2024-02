Litva uzavrie ďalšie dva hraničné priechody s Bieloruskom

Riga 21. februára (TASR) - Litva z bezpečnostných dôvodov dočasne uzavrie ďalšie dva zo šiestich hraničných priechodov so susedným Bieloruskom. V stredu to oznámila vláda vo Vilniuse, píše TASR na základe správy agentúry DPA.



Litovská vláda rozhodla, že od 1. marca dočasne uzatvorí hraničné priechody Lavoriškes a Raigardas.



Podľa litovskej ministerky vnútra Agné Bilotaité má tento krok zabezpečiť lepšie kontroly tovaru, vozidiel a ľudí prechádzajúcich cez hranice, ako aj obmedziť nezákonnú pašerácku činnosť a snahy o dovoz a vývoz tovaru, na ktorý sa vzťahujú sankcie.



Znamená to, že otvorené zostanú už len dva zo šiestich hraničných priechodov medzi Litvou a Bieloruskom. Ide o priechody Medininkai a Šalčininkai, cez ktoré však už nebudú môcť prechádzať chodci ani cyklisti.



Litovská vláda dočasne uzavrela prvé dva priechody Šumskas a Tverečius už vlani v auguste. Dôvodom bola prítomnosť žoldnierov ruskej súkromnej Vagnerovej skupiny na bieloruskom území.