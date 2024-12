Litva: V prípade havárie nákladného lietadla nie sú dôkazy o sabotáži

Vilnius 20. decembra (TASR) - Litovská vláda v piatok vyhlásila, že vyšetrovanie novembrového pádu nákladného lietadla spoločnosti DHL nepotvrdilo žiadne známky úmyselného zavinenia. Uviedla tak na základe preskúmania miesta havárie a čiernych skriniek z lietadla. TASR informuje podľa správ agentúr AP, AFP a DPA.



"Predbežná analýza... záznamníka letových údajov a hlasového záznamníka v pilotnej kabíne, ako aj dôkazov zhromaždených na mieste nehody neodhalila žiadne dôkazy o neoprávnenom zásahu," oznámilo v piatok litovské ministerstvo obrany.



Litovská generálna prokuratúra však v piatok vyhlásila, že vyšetrovanie zatiaľ "nevylúčilo žiadnu verziu", informovala agentúra AFP.



Lietadlo typu Boeing 737 španielskej spoločnosti Swiftair, ktorá s ním lietala pre logistický koncern DHL, sa zrútilo v obytnej štvrti asi kilometer od medzinárodného letiska vo Vilniuse 25. novembra nadránom. Do litovskej metropoly smerovalo z nemeckého Lipska. Pri páde zahynul španielsky pilot a ďalší traja členovia posádky - Španiel, Nemec a Litovčan - sa zranili.



Litovské úrady ako poškodených evidujú aj 16 ľudí, ktorým v dôsledku pádu lietadla zhoreli domy, píše agentúra AFP.



Boeing 737 mal 31 rokov, čo odborníci podľa agentúry AP označujú za staršie lietadlo, no pri nákladných letoch to nepovažujú za nezvyčajné.