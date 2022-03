Litva v súvislosti s inváziou na Ukrajinu sprísňuje výnimočný stav

Vilnius 10. marca (TASR) - Litva v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu vo štvrtok zaviedla sprísnený výnimočný stav. Zahŕňa obmedzenie slobody prejavu a práva pokojne sa zhromažďovať. Opozícia tento krok kritizuje ako najtvrdšie obmedzovanie slobôd od čias Sovietskeho zväzu. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.



Litva, ktorá v minulosti patrila do Sovietskeho zväzu a dnes je členom EÚ a NATO, vyhlásila núdzový stav 24. februára – deň po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu – pre obavy, že by Rusko mohlo ohroziť aj ju. Litva zároveň rozmiestnila na hraniciach s Ruskom a Bieloruskom vojenské oddiely.



Nový zákon zakazuje konanie verejných podujatí podporujúcich činnosť Ruska alebo Bieloruska. Bude v platnosti minimálne do 20. apríla a umožní polícii zablokovať prístup k mediálnemu vysielaniu na 72 hodín za "šírenie dezinformácií, vojnovú propagandu a podnecovanie k nenávisti v súvislosti s inváziou", informoval litovský parlament.



"Nikto v parlamente nechce, aby ruská propaganda a dezinformácie zničili odhodlanie a ochotu Litovčanov pomôcť Ukrajine," dodala premiérka Ingrida Šimonyté.



Zákon zároveň zakazuje fotografovať, nakrúcať či inak zhromažďovať informácie o pohyboch armády či strategickej energetickej infraštruktúre.



V Litve už zakázali vysielanie médií založených alebo kontrolovaných Ruskom či Bieloruskom. Krajina takisto nebude ruským a bieloruským občanom vydávať víza.