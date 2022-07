Litva víta usmernenie eurokomisie ku Kaliningradu

Vilnius 13. júla (TASR) - Litovské ministerstvo zahraničných vecí v stredu večer privítalo nové usmernenie Európskej komisie (EK) ohľadne uplatňovania sankcií EÚ pri tranzite tovarov z Ruska do jeho exklávy Kaliningrad. Litva podľa vyhlásenia ministerstva nebude ignorovať "pozície a hodnotenia" svojich partnerov. Zatiaľ však neoznámila, kedy opäť umožní tranzit do Kaliningradskej oblasti. Píše o tom TASR na základe informácií litovskej verejnoprávnej stanice LRT.



Podľa nového usmernenia EK má Litva umožniť prevoz nevyhnutných tovarov do Kaliningradskej oblasti po železnici, pričom na cestnú prepravu sa bude naďalej vzťahovať sankčný režim. "Tranzit sankcionovaného vojenského tovaru a techniky a tovarov s dvojakým použitím je úplne zakázaný, a to bez ohľadu na spôsob dopravy," uvádza sa v oznámení eurokomisie.



"Sme si vedomí, že jedným z cieľov Kremľa je rozdeliť transatlantickú jednotu. Litva ostane verná transatlantickému partnerstvu a bude sa riadiť jednotnou a koordinovanou politikou Európskej únie," vyhlásilo litovské ministerstvo zahraničných vecí.



Pripustilo však, že usmernenie EK "môže vytvárať nesprávny dojem, že transatlantické spoločenstvo zmierňuje svoju pozíciu a sankčnú politiku voči Rusku". Ministerstvo zároveň prisľúbilo, že litovské orgány budú preverovať tranzit ruských tovarov cez svoje územie s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie sankčného režimu. Litva si pritom "vyhradzuje právo jednostranne zabrániť pokusom o obídenie sankcií".



Podľa bývalého litovského premiéra a v súčasnosti poslanca Európskeho parlamentu Andriusa Kubiliusa bude Kremeľ teraz zrejme stupňovať tlak na Brusel aj pobaltské štáty.



"Od začiatku sme varovali, že najväčšie nebezpečenstvo je, ak bude mať Kremeľ pocit, že sa mu podarilo vystrašiť Európsku komisiu," povedal Kubilius v rozhlasovom vysielaní LRT. Dodal, že Moskva sa môže pokúsiť zatlačiť na otvorenie úplne voľného tranzitu do Kaliningradskej oblasti.



Kremeľ prednedávnom varoval, že na zrušenie "blokády" Kaliningradu je odhodlaný použiť "nediplomatické" prostriedky.



Ruská agentúra RIA Novosti v stredu informovala, že Európska komisia a Moskva dosiahli dohodu o tranzite tovarov do Kaliningradskej oblasti. Hovorcovia EK však akékoľvek rokovania s Ruskom v tejto otázke popreli.