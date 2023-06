Litva vybuduje ubytovacie zariadenia pre nemeckých vojakov

Vilnius 26. júna (TASR) - Ubytovacie zariadenia pre nemeckú vojenskú brigádu budú v Litve pripravené do roku 2026, oznámil v pondelok litovský prezident Gitanas Nauséda. TASR prevzala správu z agentúry DPA.



Litva má "silný politický záväzok" financovať akékoľvek potrebné vylepšenia popri modernizovaní vlastnej armády, povedal Nauséda krátko po stretnutí s nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom a generálnym tajomník NATO Jensom Stoltenbergom. "Je to pre nás veľmi dôležitá priorita," dodal.



Pistorius predtým v pondelok avizoval, že Nemecko je pripravené poslať do Litvy približne 4000 vojakov s cieľom posilniť východné krídlo Severoatlantickej aliancie. Zároveň však povedal, že pre týchto vojakov bude musieť Vilnius vybudovať ubytovacie zariadenia.



Litva hraničí s ruskou exklávou Kaliningrad i Bieloruskom, ktorého líder Alexandr Lukašenko je blízkym spojencom Moskvy. Na území Litvy od roku 2017 operuje Nemeckom vedený prápor NATO s približne 1600 vojakmi.



Vilnius viackrát žiadal o zvýšenie prítomnosti nemeckej armády v Litve, aby tak bola posilnená obranná spôsobilosť pobaltských krajín.