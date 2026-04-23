< sekcia Zahraničie
Litva vybuduje v Suvalskom koridore výcvikové stredisko
Suvalský koridor je litovské územie medzi ruskou Kaliningradskou oblasťou a Bieloruskom.
Autor TASR
Riga 23. apríla (TASR) - Litovský parlament vo štvrtok odobril zámer ministerstva obrany vybudovať nové armádne výcvikové stredisko v strategicky významnom Suvalskom koridore. Vznikne na rozlohe 14.000 hektárov pri meste Kapčiamiestis v blízkosti bieloruského a poľského územia. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Litovský minister obrany Robertas Kaunas zdôraznil, že rozšírenie výcvikovej infraštruktúry je nevyhnutné na posilnenie pripravenosti armády a zaistenie bezpečnosti východného krídla NATO.
Nové výcvikové stredisko kritizujú miestni obyvatelia a environmentálne skupiny, ktoré už zorganizovali niekoľko protestov. Malá demonštrácia sa konala aj pred parlamentom vo Vilniuse počas hlasovania.
Suvalský koridor je litovské územie medzi ruskou Kaliningradskou oblasťou a Bieloruskom. Je považovaný za najzraniteľnejší bod Severoatlantickej aliancie (NATO), keďže v prípade jeho zabratia by sa pobaltské štáty ocitli bez priameho pozemného spojenia so zvyškom aliancie.
Litva v súčasnosti buduje aj novú armádnu divíziu, pričom v krajine, ktorá sa od ruskej invázie na Ukrajinu cíti čoraz viac ohrozená, má byť trvalo nasadená nemecká obrnená brigáda.
Litovský minister obrany Robertas Kaunas zdôraznil, že rozšírenie výcvikovej infraštruktúry je nevyhnutné na posilnenie pripravenosti armády a zaistenie bezpečnosti východného krídla NATO.
Nové výcvikové stredisko kritizujú miestni obyvatelia a environmentálne skupiny, ktoré už zorganizovali niekoľko protestov. Malá demonštrácia sa konala aj pred parlamentom vo Vilniuse počas hlasovania.
Suvalský koridor je litovské územie medzi ruskou Kaliningradskou oblasťou a Bieloruskom. Je považovaný za najzraniteľnejší bod Severoatlantickej aliancie (NATO), keďže v prípade jeho zabratia by sa pobaltské štáty ocitli bez priameho pozemného spojenia so zvyškom aliancie.
Litva v súčasnosti buduje aj novú armádnu divíziu, pričom v krajine, ktorá sa od ruskej invázie na Ukrajinu cíti čoraz viac ohrozená, má byť trvalo nasadená nemecká obrnená brigáda.