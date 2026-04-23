Štvrtok 23. apríl 2026
Litva vybuduje v Suvalskom koridore výcvikové stredisko

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Autor TASR
Riga 23. apríla (TASR) - Litovský parlament vo štvrtok odobril zámer ministerstva obrany vybudovať nové armádne výcvikové stredisko v strategicky významnom Suvalskom koridore. Vznikne na rozlohe 14.000 hektárov pri meste Kapčiamiestis v blízkosti bieloruského a poľského územia. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.

Litovský minister obrany Robertas Kaunas zdôraznil, že rozšírenie výcvikovej infraštruktúry je nevyhnutné na posilnenie pripravenosti armády a zaistenie bezpečnosti východného krídla NATO.

Nové výcvikové stredisko kritizujú miestni obyvatelia a environmentálne skupiny, ktoré už zorganizovali niekoľko protestov. Malá demonštrácia sa konala aj pred parlamentom vo Vilniuse počas hlasovania.

Suvalský koridor je litovské územie medzi ruskou Kaliningradskou oblasťou a Bieloruskom. Je považovaný za najzraniteľnejší bod Severoatlantickej aliancie (NATO), keďže v prípade jeho zabratia by sa pobaltské štáty ocitli bez priameho pozemného spojenia so zvyškom aliancie.

Litva v súčasnosti buduje aj novú armádnu divíziu, pričom v krajine, ktorá sa od ruskej invázie na Ukrajinu cíti čoraz viac ohrozená, má byť trvalo nasadená nemecká obrnená brigáda.
