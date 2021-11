Litva vyhlási výnimočný stav na hraniciach s Bieloruskom

Vilnius 9. novembra (TASR) - Litovská vláda v utorok rozhodla o vyhlásení výnimočného stavu v oblastiach pri hraniciach s Bieloruskom. Informoval o tom litovský verejnoprávny rozhlas a televízia (LRT) s tým, že takéto opatrenie ešte musí odobriť parlament.



"Rozhodnutie bolo prijaté vzhľadom na vyhrotenú situáciu v pohraničnej oblasti, predkladáme ho na schválenie parlamentu," uviedla po utorňajšom zasadnutí vládneho kabinetu premiérka Ingrida Šimonyté.



K takémuto kroku pristúpila vláda tejto pobaltskej krajiny v dôsledku náporu ilegálnych migrantov, ktorí na hranice prichádzajú z Bieloruska a prechodom cez ne sa snažia dostať do EÚ.



Litovskí vojaci vyslaní na hranice s Bieloruskom sú zároveň od pondelka v stave "zvýšenej pohotovosti", približuje LRT.



Agentúra TASS uvádza, že výnimočný stav môže vyhlásiť litovský jednokomorový parlament (Seimas) na žiadosť vlády. Podľa návrhu vlády by mal výnimočný stav platiť jeden mesiac, a to od 10. novembra.



Migranti do Litvy, rovnako aj do Poľska a Lotyšska, začali prichádzať po tom, ako bieloruský prezident Alexandr Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez svoje územie, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu.



EÚ sa domnieva, že Lukašenkov režim odvtedy migrantov na hranice zmienených krajín vysiela zámerne, aby tak spôsobil chaos a spory v Únii. Lukašenko to popiera.



Zmienené tri krajiny vztýčili pozdĺž svojich hraníc s Bieloruskom úseky plotu z žiletkového drôtu.



Litva nedávno začala ako prvá stavať aj úseky 3,4 metra vysokého oceľového plota zakončeného 0,6-metrovým žiletkovým drôtom. Na stavbu 500-kilometrového oceľového plota, ktorý má byť hotový do septembra 2022, vyčlenila 152 miliónov eur.