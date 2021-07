Litva vyhlásila núdzový stav kvôli migrantom z Bieloruska

Vilnius 3. júla (TASR) - Litovská vláda vyhlásila v piatok večer núdzový stav pre stúpajúci počet migrantov, ktorí do krajiny prichádzajú zo susedného Bieloruska, informovala v sobotu agentúra AP.



Litva vyhlásila núdzový stav po tom, ako štátna hraničná polícia zadržala v piatok 150 nelegálnych migrantov, čo je viac ako za celý rok 2020. Tí prekročili hranice Litvy z Bieloruska, s ktorým krajina zdieľa 679 kilometrov dlhú hranicu. Tento rok tam bolo zadržaných už viac ako 800 migrantov, väčšina z nich pochádzala z krajín Blízkeho východu. V roku 2020 Litva pritom zadržala na litovsko-bieloruských hraniciach iba 81 migrantov.



Litovská ministerka vnútra Agné Bilotaité uviedla, že núdzový stav nebol vyhlásený preto, že by krajina bola v ohrození, ale pre zavedenie nového právneho systému, ktorý krajine pomôže vysporiadať sa s prichádzajúcimi migrantmi.



"Je veľmi dôležité mať právny systém a nástroje, aby sme boli schopní rýchlo prijímať rozhodnutia a tak reagovať na vznikajúce výzvy," uviedla Bilotaité.



Litva sa pritom podľa slov námestníka ministra zahraničných vecí Mantasa Adoménasa v súčasnosti snaží migrantov identifikovať a vydať im dokumenty, aby ich následne mohli vrátiť späť do krajiny ich pôvodu. Podľa slov ministra zahraničných vecí Gabrieliusa Landsbergisa plánuje Litva vrátiť späť všetkých ekonomických migrantov, ktorí hranice prekročili nelegálne.



Vilnius navštívila v piatok aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá priľúbila Litve pomoc. Do Litvy tiež dorazil v piatok prvý šesťčlenný tím, ktorý vyslala Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). Ten má pomôcť posilniť ochranu litovských hraníc pred nelegálnymi migrantmi.



Litovská vláda sa stavia proti bieloruskému prezidentovi Alexandrovi Lukašenkovi a upodozrieva bieloruské úrady, že uľahčujú nelegálnu migráciu do Európy.



Lukašenko totiž vo svojom prejave nedávno pohrozil, že Bielorusko na svojich hraniciach oslabí kontrolu obchodovania s drogami a nelegálnej migrácie. Vyhlásil, že Bielorusko na svojich hraniciach "zastavovalo drogy a migrantov", teraz však Západu odkázal, aby "si ich užíval a chytal sám".