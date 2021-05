Litva vyhostila dvoch bieloruských diplomatov

Vilnius 28. mája (TASR) - Litva v piatok oznámila, že vyhostila dvoch bieloruských diplomatov pre ich "aktivity nezlučiteľné s diplomatickým štatútom". S odvolaním sa na litovský rezort diplomacie o tom informovala agentúra AFP.



"Dvaja príslušníci bieloruskej spravodajskej služby pracujúcich pod diplomatickou ochranou boli požiadaní, aby opustili Litvu," napísal na Twitteri litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis.



Podľa vyhlásenia ministerstva si Litva tiež predvolala zástupcu bieloruského veľvyslanectva, aby mu vyjadrila protest proti "pokračujúcim represiám bieloruského režimu proti tamojšej občianskej spoločnosti a nezávislým médiám". Landsbergis uviedol, že tento krok je tiež vyjadrením solidarity s Lotyšskom, ktorému Bielorusko tento týždeň vyhostilo veľvyslanca spolu so všetkými zamestnancami ambasády. Dôvodom má byť zneuctenie bieloruskej vlajky v lotyšskej Rige. Krátko na to Lotyšssko taktiež vyhostilo bieloruského veľvyslanca spolu so všetkými zamestnancami bieloruskej ambasády.



Bielorusko čelí v posledných dňoch medzinárodnému tlaku. Dôvodom je to, že bieloruské úrady donútili 23. mája na letisku v Minsku pristáť lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do Vilniusu, pričom ho sprevádzala stíhačka MiG. Následne zadržali dvoch cestujúcich lietadla: 26-ročného bieloruského novinára Ramana Prataseviča žijúceho v exile v Poľsku a jeho 23-ročnú ruskú priateľku Sofiu Sapegovú, študujúcu vo Vilniuse.



Európska únia sa na pondelkovom summite dohodla, že zakáže lety bieloruských aerolínií do EÚ, a vyzvala letecké spoločnosti so sídlom v Únii, aby nelietali cez bieloruský vzdušný priestor.