Litva vyhostila troch zamestnancov čínskeho veľvyslanectva

Vilnius 29. novembra (TASR) — Litovské ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že označilo za nežiaduce osoby troch zamestnancov čínskeho veľvyslanectva. Zdôvodnilo to tým, že vykonávali činnosti, ktoré sú nezlučiteľné s Viedenským dohovorom o diplomatických stykoch a legislatívou Litovskej republiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúr AFP a BNS.



Aké konkrétne kroky viedli k takémuto rozhodnutiu, ministerstvo neuviedlo. Traja zamestnanci čínskeho zastupiteľského úradu budú musieť územie Litvy opustiť najneskôr do týždňa.



"Litva vždy bola a zostáva otvorená konštruktívnemu dialógu pri riešení bilaterálnych otázok po vzájomnej dohode," konštatoval rezort diplomacie.



Vzťahy medzi oboma krajinami sa zhoršili po tom, čo Litva v roku 2021 umožnila Taiwanu otvoriť vo Vilniuse de facto veľvyslanectvo pod jeho vlastným názvom. Taiwan tým porušil tradíciu, na základe ktorej svoje faktické veľvyslanectvá označoval ako Tchajpejské reprezentačné kancelárie.



Peking následne stiahol svojho veľvyslanca z Vilniusu, znížil úroveň diplomatických vzťahov s Litvou a vyzval nadnárodné spoločnosti, aby s ňou prerušili kontakty.



Litvy sa týka aj nedávny incident s poškodením podmorského kábla, z ktorého je podozrivá čínska loď. Došlo k nemu pred takmer dvoma týždňami vo švédskych teritoriálnych vodách v Baltskom mori. Poškodené boli vtedy dva telekomunikačné káble, vrátane jedného vedúceho zo švédskeho ostrova Gotland do Litvy. Vilnius v stredu oznámil, že na vyšetrenie kauzy vytvorí spoločný tím so Švédskom a Fínskom, ktorý bude podporovať Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust).



Čína odmietla zodpovednosť za poškodenie káblov a v piatok uviedla, že je "ochotná spolupracovať" s vyšetrovateľmi.



Normalizáciu vzťahov s Čínou nedávno navrhli prezident Gitanas Nauséda a dezignovaný premiér Gintautas Paluckas.