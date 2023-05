Litva vyzvala na posilnenie prítomnosti NATO na východnom krídle

Vilnius 30. mája (TASR) - Litovský prezident Gitanas Nauseda vyzval v utorok na posilnenie prítomnosti NATO na východnom krídle aliancie vzhľadom na pokračujúcu vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Je to frontová línia, ktorá musí byť veľmi silná. Potrebuje vzdušnú a raketovú obranu a väčšiu prítomnosť vojsk aliancie v regióne," uviedol s Nauseda počas stretnutia s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom vo Vilniuse.



"Dlhodobý záväzok Nemecka voči litovskej bezpečnosti je pre celé východné krídlo NATO nenahraditeľný. Litva je preto pripravená spraviť všetko, čo môže, aby sa nemeckí vojaci u nás cítili ako doma," uviedol Nauseda.



Steinmeier vzdal hold litovskému storočia trvajúcemu boju za slobodu a prisľúbil Litve pomoc Nemecka v prípade, že by čelilo ruskej agresii. Litva má podľa nemeckého prezidenta "neskrotnú túžbu po slobode a odoláva nadvláde a podmaneniu zo zahraničia". "Stojíme bok po boku. Ich bezpečie je tiež našim bezpečím," povedal Steinmeier.



Nemecko má od jesene 2022 na svojom území pripravenú vojenskú jednotku určenú v prípade potreby na obranu Litvy. V samotnej Litve zatiaľ má len jednu veliteľskú pozíciu s 20 vojakmi, ktorí v krajine udržiavajú zbrane a materiál. Okrem toho je v Litve v rámci bojovej jednotky NATO vedenej Bundeswehrom ďalších 760 nemeckých vojakov.



"Spoločne budeme brániť každý štvorcový centimeter územia NATO. Naši spojenci sa na to môžu spoľahnúť, Litva sa na to môže spoľahnúť," vyhlásil Steinmeier.