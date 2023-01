Litva vyzvala štáty EÚ, aby nehostili ruských veľvyslancov

Vilnius 31. januára (TASR) - Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis vyzval v utorok členské krajiny Európskej únie, aby nehostili na svojom území ruských veľvyslancov. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Mať veľvyslanca, ruského veľvyslanca, v akejkoľvek európskej metropole je už málo užitočné," povedal Landsbergis na tlačovej konferencii v lotyšskom hlavnom meste Riga.



"Vo väčšine prípadov to už nie je diplomatická inštitúcia, je to inštitúcia propagandy kryjúca vojnové zločiny a vo všeobecnosti podporujúca program genocídy," dodal.



Diplomatické napätie medzi pobaltskými štátmi a Moskvou zosilnelo po invázii Ruska na Ukrajinu. Litva diplomatické vzťahy s Ruskom znížila vlani v apríli, keď vyhostila ruského veľvyslanca po zverejnení informácií o masakri civilistov v ukrajinskom meste Buča.



Estónsko minulý týždeň oznámilo, že vyhostí ruského veľvyslanca ako reakciu na vyhostenie estónskeho veľvyslanca z Ruska.



"Vo vzťahu s Ruskom sa držíme zásady rovnocennosti," napísalo v tvíte estónske ministerstvo zahraničných vecí. Ruský veľvyslanec musí odísť v rovnakom termíne, ako Moskva nariadila odchod estónskemu veľvyslancovi - do 7. februára.



Lotyšsko ako ďalší postsovietsky pobaltský štát zo solidarity s Estónskom tiež vyhostí ruského veľvyslanca a svojho veľvyslanca stiahne z Moskvy.