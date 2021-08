Litva vyzýva krajiny EÚ na pomoc v súvislosti s nárastom migrantov

Brusel 2. augusta (TASR) - Litovský prezident Gitanas Nauséda vyzval počas uplynulého víkendu ostatné členské krajiny Európskej únie na solidaritu v súvislosti s prudkým nárastom počtu nelegálnych migrantov prichádzajúcich cez Bielorusko do jeho krajiny. Informovala o tom v nedeľu tlačová agentúra DPA.



"Ochrana vonkajších hraníc EÚ je spoločnou zodpovednosťou všetkých členských štátov," napísal Nauséda v spoločnom liste so slovinským premiérom Janezom Janšom, ktorého krajina aktuálne zastáva polročné predsedníctvo v Rade EÚ.



List z 31. júla zaslali obaja lídri ostatným šéfom vlád a štátov EÚ. Uvádza sa v ňom, že Litva sa ocitla v ťažkej situácii a potrebuje pomoc vo forme vybavenia na ochranu a monitorovanie hraníc so susedným Bieloruskom.



Bieloruský vodca Alexander Lukašenko po uvalení série sankcií zo strany EÚ opakovane pohrozil, že utečencom, ktorí sa dostanú do Bieloruska, umožní pokračovať na ich ceste do krajín eurobloku. Najviac je touto situáciou zasiahnutá Litva, ktorá má s Bieloruskom spoločnú hranicu v dĺžke takmer 680 km.



Podľa DPA prekročilo za posledné týždne nelegálne túto hranicu niekoľko stoviek migrantov. Len v júli to bolo podľa oficiálnych údajov viac ako 2000 ľudí, pričom väčšina z nich požiadala o azyl v Litve.



"Toto je hybridný útok a štátom podporované využívanie nelegálnej migrácie ako zbrane," upozornili v spoločnom liste Nauséda a Janša. Podľa ich vyjadrenia je táto situácia reakciou Minsku na podporu EÚ pre bieloruskú demokratickú opozíciu a tiež sankcie zavedené voči Lukašenkovmu autoritárskemu režimu.



Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) vyslala v priebehu júla do Litvy niekoľko desiatok svojich príslušníkov ako aj potrebné technické vybavenie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)