Litva: Za príchodmi nelegálnych migrantov môže byť Bielorusko

Vilnius 7. júna (TASR) - Litovské úrady v pondelok zadržali skupinu deviatich irackých žiadateľov o azyl, ktorí na územie krajiny vstúpili z Bieloruska. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na tamojšie úrady.



"Je zrejmé, že proti Litve je vedená hybridná vojna a nezákonné migračné toky sú jedným z jej prostriedkov," povedala litovská ministerka vnútra Agné Bilotaité.



Litva susedné Bielorusko kritizuje v súvislosti so zásahmi bieloruských úradov voči protestom po prezidentských voľbách z augusta minulého roka, pripomína AP.



Litovská pohraničná stráž v piatok 4. júna informovala o prudkom náraste počtu migrantov prichádzajúcich ilegálne spoza bieloruských hraníc. Podľa vlády vo Vilniuse existuje podozrenie, že za prílevom migrantov by mohli byť bieloruské orgány.



"Tieto toky nelegálnych migrantov, ktorí cestujú do Litvy, nie sú len náhodné prípady. Sú dobre organizované," povedala Bilotaité a dodala, že sú v prevádzke lety z Bagdadu a Istanbulu do Minska.



Litva tvrdí, že bieloruská pohraničná stráž príchody migrantov zakrýva, čo podľa Bilotaité potvrdzuje, že na procese môžu spolupracovať aj samotné bieloruské úrady, píše AP.



Litovská pohraničná stráž počas minulého týždňa zadržala 52 migrantov. Išlo o občanov Iraku, Sýrie, Bieloruska a Ruska a väčšina z nich žiadala v Litve o azyl.



V roku 2021 podľa AP prišlo z Bieloruska do Litvy už približne 160 ľudí, čo je trikrát viac ako vlani.



Takmer 680 kilometrov dlhá hranica medzi Litvou a Bieloruskom je zároveň aj vonkajšou hranicou EÚ, pripomína agentúra. Litva podporuje bieloruskú opozíciu a poskytla azyl bieloruským občanom v exile.



Azyl táto pobaltská krajina poskytla aj Sviatlane Cichanovskej, ktorá vlani v augustových prezidentských voľbách kandidovala proti dlhoročnému bieloruskému vodcovi Alexandrovi Lukašenkovi. Podľa oficiálnych výsledkov získala len desatinu hlasov. Mnohí sa však domnievajú, že v skutočnosti dostala viac hlasov než Lukašenko, ktorý oficiálne zvíťazil. Výsledky týchto volieb neuznáva mnoho štátov ani Európska únia.