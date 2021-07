Litva začala na bieloruských hraniciach stavať bariéru proti migrantom

Vilnius 9. júla (TASR) – Litva spustila v piatok na hraniciach s Bieloruskom výstavbu bariéry zabraňujúcej vstupu migrantom na svoje územie. Vilnius totiž viní Minsk z toho, že aktívne podporuje príchod nelegálnych migrantov do Európskej únie, píše agentúra Reuters.



Prvý úsek bariéry bude dlhý 500 metrov a vysoký 1,8 metra a bude pozostávať z ostnatého drôtu, priblížila hovorkyňa litovského rezortu obrany Rúta Montvilé. Zhruba 78 kilometrov na hraniciach oplotili už v predchádzajúcich rokoch a približne 258 kilometrov je podľa údajov ministerstva obrany monitorovaných elektoronicky.



Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko koncom mája povedal, že jeho krajina už nebude migrantom brániť v prekračovaní západnej hranice smerom do EÚ. Vyhlásil to po uvalení sankcií EÚ v dôsledku presmerovania dopravného lietadla do Minska, kde zadržali bieloruského disidenta na jeho palube.



Litovská vláda vyhlásila pre stúpajúci počet migrantov z Bieloruska, s ktorým krajina zdieľa 679 kilometrov dlhú hranicu, začiatkom júla núdzový stav. Tento rok prekročilo hranicu už vyše 1500 ľudí, pričom 900 z nich prišlo od začiatku júla. V roku 2020 pritom Litva zadržala na hraniciach s Bieloruskom iba 81 migrantov.



V stredu Litva ohlásila, že začne s výstavbou pohraničnej bariéry a do oblasti vyšle vojakov, aby zabránili migrantom v nelegálnom vstupe na územie republiky.



Litovská premiérka Ingrida Šimonyté v piatok pre miestnu stanicu uviedla, že prílev migrantov zo susedného Bieloruska sám od seba neprestane. „Keďže Bielorusko na týchto ľuďoch zarába – z vízových poplatkov, a myslím si, že od nich dostáva i iné príjmy –, bolo by ťažké bez dodatočného ovplyvňovania očakávať akýkoľvek pozitívny trend," povedala.



V stredu predsedkyňa litovskej vlády s odvolaním sa na cestovné dokumenty minimálne jedného migranta, ktorý sa dostal do Litvy, povedala, že Bielorusko migrantom ponúka lety do Minska. Hlavným letiskom, odkiaľ tieto osoby do Bieloruska prichádzajú, je podľa jej slov iracký Bagdad. Litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis dodal, že migranti prichádzajú aj z Turecka.