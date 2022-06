Litva: Zákaz vývozu do Kaliningradu je v súlade so sankciami EÚ

Luxemburg 20. júna (TASR) - Litva v pondelok oznámila, že zákaz železničnej prepravy tovaru cez jej územie do susednej Kaliningradskej oblasti, ktorá je ruskou exklávou, je v súlade so sankciami Európskej únie. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



"Sú to európske sankcie, ktoré vstúpili do platnosti 17. júna," povedal litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis. Litovský minister podľa AP povedal, že jeho krajina tieto opatrenia prijala po "konzultáciách s Európskou komisiou". "Preprava tovaru podliehajúceho sankciám cez litovské územie už viac nebude možná," povedal na pondelkovom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Luxemburgu.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok žiadalo okamžité zrušenie "otvorene nepriateľských" obmedzení Litvy a oznámilo, že "si bude vyhradzovať právo podniknúť kroky na ochranu svojich národných záujmov" v prípade, ak nákladná preprava medzi Kaliningradskou oblasťou a zvyškom ruského územia nebude plne obnovená. Ruský rezort diplomacie oznámil, že si v tejto záležitosti predvolal litovského chargé d'affaires v Moskve.



Zákaz prepravy tovaru cez územie Litvy do Kaliningradskej oblasti vstúpil do platnosti v sobotu. Sankčný zoznam zahŕňa predovšetkým uhlie, kovy, stavebné materiály a moderné technológie.



Kaliningradská oblasť, ktorá sa nachádza medzi Poľskom a Litvou – členskými štátmi EÚ a NATO –, dostáva dodávky z Ruska železnicou a plynovodom cez územie Litvy.



Exklávu, kde sídli veliteľstvo ruskej Baltskej flotily, v apríli 1945 dobyla Červená armáda od nacistického Nemecka a po druhej svetovej vojne bola postúpená Sovietskemu zväzu. Územie predtým patrilo pruskej provincii Východné Prusko.