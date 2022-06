Litva zakázala tranzit tovaru do Kaliningradskej oblasti

Vilnius 19. júna (TASR) - V sobotu vstúpil do platnosti zákaz prepravy tovaru cez územie Litvy do susednej Kaliningradskej oblasti, ktorá je ruskou exklávou. Ide o tovar, na ktorý sa vzťahujú ekonomické sankcie EÚ, informovala tlačová agentúra Reuters, citujúc litovské orgány.



Správa o zákaze prišla v piatok prostredníctvom videa, ktoré zverejnil gubernátor daného regiónu Anton Alichanov. Sankčný zoznam zahŕňa predovšetkým uhlie, kovy, stavebné materiály a moderné technológie. Alichanov uviedol, že zákaz sa bude týkať zhruba 50 percent položiek, ktoré Kaliningrad dováža.



Začiatok platnosti zákazu potvrdila nákladná časť litovských štátnych železníc v liste klientom po "objasnení" zo strany Európskej komisie o mechanizme uplatňovania sankcií.



Alichanov vyzval občanov, aby sa neuchyľovali k panickým nákupom, a uviedol, že medzi Kaliningradom a Petrohradom už prepravujú tovar dve plavidlá, pričom do konca roka bude v prevádzke ďalších sedem. "Naše trajekty zvládnu všetok náklad," povedal v sobotu gubernátor.



Kaliningradská oblasť, ktorá sa nachádza medzi Poľskom a Litvou - členskými štátmi EÚ a NATO -, dostáva dodávky z Ruska železnicou a plynovodom cez územie Litvy.



Exklávu, kde sídli veliteľstvo ruskej Baltskej flotily, v apríli 1945 dobyla Červená armáda od nacistického Nemecka a po druhej svetovej vojne bola postúpená Sovietskemu zväzu. Územie predtým patrilo pruskej provincii Východné Prusko.