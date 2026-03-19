Litva zakázala vstup 268 občanom Ruska, ktorí bojovali na Ukrajine
Litva tak nasledovala krok Estónska. Tallinn začiatkom tohto roka zaviedol zákaz vstupu pre vyše 1300 Rusov, ktorí bojovali na Ukrajine a zaradil ich na čiernu listinu.
Vilnius 18. marca (TASR) — Litva zakázala 268 občanom Ruska, ktorí sa zapojili do bojov na Ukrajine, vstup na svoje územie. Oznámil to v stredu litovský minister vnútra Vladislavas Kondratovičius, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.
„Bezpečnostné hrozby, ktoré predstavujú bývalí ruskí vojaci, sú zrejmé. Nemôžeme ich ignorovať,“ povedal Kondratovičius.
Podľa litovského ministra zahraničných vecí Kestutisa Budrysa „v Európe nie je miesto pre vrahov, ktorí prispeli k agresii a teroru proti Ukrajine“. Ľudia, ktorí sú priamo zapojení do agresie na Ukrajine, sú vojnoví zločinci a musí im byť zakázaný prístup do Európskej únie alebo do schengenského priestoru, dodal Budrys.
Litva tak nasledovala krok Estónska. Tallinn začiatkom tohto roka zaviedol zákaz vstupu pre vyše 1300 Rusov, ktorí bojovali na Ukrajine a zaradil ich na čiernu listinu.
Nemecký kancelár Friedrich Merz a ďalších sedem hláv štátov a vlád nedávno vyzvali na zavedenie zákazu vstupu ruských vojakov, ktorí sú alebo boli zapojení do vojny proti Ukrajine, do celej EÚ.
Estónsko sa dôrazne zasadzuje za zákaz vstupu ruského vojenského personálu na územie EÚ. Podľa estónskej vlády sa na invázii ruských síl na Ukrajinu zúčastnilo odhadom 1,5 milióna ruských občanov. Z nich sa približne 640.000 stále nachádza na bojisku.
„Bezpečnostné hrozby, ktoré predstavujú bývalí ruskí vojaci, sú zrejmé. Nemôžeme ich ignorovať,“ povedal Kondratovičius.
Podľa litovského ministra zahraničných vecí Kestutisa Budrysa „v Európe nie je miesto pre vrahov, ktorí prispeli k agresii a teroru proti Ukrajine“. Ľudia, ktorí sú priamo zapojení do agresie na Ukrajine, sú vojnoví zločinci a musí im byť zakázaný prístup do Európskej únie alebo do schengenského priestoru, dodal Budrys.
Litva tak nasledovala krok Estónska. Tallinn začiatkom tohto roka zaviedol zákaz vstupu pre vyše 1300 Rusov, ktorí bojovali na Ukrajine a zaradil ich na čiernu listinu.
Nemecký kancelár Friedrich Merz a ďalších sedem hláv štátov a vlád nedávno vyzvali na zavedenie zákazu vstupu ruských vojakov, ktorí sú alebo boli zapojení do vojny proti Ukrajine, do celej EÚ.
Estónsko sa dôrazne zasadzuje za zákaz vstupu ruského vojenského personálu na územie EÚ. Podľa estónskej vlády sa na invázii ruských síl na Ukrajinu zúčastnilo odhadom 1,5 milióna ruských občanov. Z nich sa približne 640.000 stále nachádza na bojisku.