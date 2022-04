Litva zakázala zobrazovanie symbolov na podporu ruskej ofenzívy

Vilnius 19. apríla (TASR) - Litovský parlament v utorok schválil zákaz verejného zobrazovania a nosenia symbolov vyjadrujúcich podporu ruskej invázii na Ukrajinu vrátane písmena "Z" či čierno-oranžovej stuhy svätého Juraja. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



Písmenom "Z" býva označená bojová technika ruskej armády. Fotografie s týmto znakom na oblečení zdieľajú aj ľudia na sociálnych sieťach, čím dávajú najavo, že schvaľujú vojenskú ofenzívu Kremľa na Ukrajine.



Stuha svätého Juraja sa datuje do roku 1769, keď ruská cárovná Katarína Veľká založila Rad sv. Juraja. Stuha bola pôvodne žltá s tromi čiernymi pruhmi. Po boľševickej revolúcii v roku 1917 bolo vyznamenanie zrušené; do užívania sa vrátilo počas druhej svetovej vojny, avšak v oranžovo-čiernej podobe.



Sovietsky zväz "georgijevskú" stužku používal pri oslavách víťazstva nad nacistickým Nemeckom v kombinácii s rôznymi medailami až do svojho rozpadu v roku 1991. Stužka bola v Ruskej federácii obnovená v roku 2005 ako reakcia na tzv. oranžovú revolúciu na Ukrajine. V roku 2014 si ju osvojili aj Moskvou podporovaní separatisti na východe Ukrajiny ako prejav podpory Ruska.



Parlament vo Vilniuse k existujúcemu zákazu používania sovietskych a nacistických symbolov doplnil ustanovenie týkajúce sa "symbolov totalitných alebo autoritárskych režimov z minulosti či súčasnosti, ktoré sú využívané na podporu vojenskej agresie a páchaných zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov".



Poslanci litovského parlamentu tiež schválili zvýšenie pokút za porušenie uvedeného zákazu na 900 eur pre jednotlivcov a do 1500 eur pre firmy.



Pred Litvou podobné opatrenie schválili aj v Lotyšsku a Moldavsku. Takýto zákaz zvažuje tiež Nemecko.



Ešte v marci ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vyzval na všeobecný zákaz používania písmena "Z" na politické účely. Zdôvodnil to tým, že symbolizuje "ruské vojnové zločiny, zbombardované mestá, tisíce zavraždených Ukrajincov".