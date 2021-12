Litva zaplatí migrantom za návrat domov

Vilnius 10. decembra (TASR) - Členská krajina EÚ Litva vo štvrtok oznámila, že ponúkne migrantom vyššiu sumu peňazí ako motiváciu pre návrat domov. Tento pobaltský štát má problémy pri repatriácií tisícov migrantov, ktorí ilegálne vstúpili na jeho územie z Bieloruska, píše tlačová agentúra AFP.



Každý migrant, ktorý si dobrovoľne zvolí návrat do krajiny pôvodu, teraz dostane od štátnej pohraničnej stráže 1000 eur v hotovosti, namiesto doterajších 300 eur, a zároveň letenky domov. Informovalo o tom ministerstvo vnútra.



"Väčšina žiadostí o azyl bola zamietnutá, preto teraz potrebujeme vyriešiť, ako vrátiť migrantov do krajín pôvodu," uviedla pre AFP ministerka vnútra Agné Bilotaité. "Dúfame, že vyššia suma peňazí zvýši počet migrantov, ktorí sa dobrovoľne vrátia (domov)," dodala.



Tisíce migrantov, prevažne z Blízkeho východu, prekročili od leta z Bieloruska východnú hranicu Európskej únie do Lotyšska, Litvy či Poľska - alebo sa ju pokúsili prekročiť.



Západ obviňuje Bielorusko zo zámerného vyvolávania tejto krízy lákaním migrantov k hraniciam s prísľubom, že ich ľahko prekročia. Má to byť to odveta za sankcie EÚ za porušovanie ľudských práv v Bielorusku. Minsk toto obvinenie popiera.



Litva tento týždeň dokončila spracovanie žiadostí o azyl, ktoré doteraz podali migranti, ktorí ilegálne prekročili hranicu.



Krajina drvivú väčšinu žiadostí zamietla a štatút utečenca udelila len 54 z 3272 migrantov, ktorí si ju podali.



Litovské úrady tvrdia, že deportácia je dlhá a nákladná procedúra, ktorá nie vždy je úspešná, pretože krajiny pôvodu môžu odmietnuť prijať týchto migrantov.



Takisto neexistuje dohoda o vydávaní občanov medzi EÚ a Irakom, preto sú nedobrovoľné návraty zradné a nespoľahlivé. Veľké percento migrantov tvoria Iračania.



Z tohto dôvodu hľadá Litva spôsoby, ako povzbudiť migrantov, aby sa domov vrátili na dobrovoľnom základe.



Okrem tisícov migrantov, ktorým sa ilegálne podarilo prekročiť hranicu, litovská pohraničná stráž podľa svojich slov zabránila vo vstupe takmer 8900 ďalším ľuďom. Humanitárne organizácie to označili za protizákonné odsuny z územia, píše AFP.



Finančná motivácia pre migrantov sa bude vyplácať z fondov, poskytnutých Európskou komisiou na pomoc Litve pri riešení migračnej krízy, uviedlo ministerstvo vnútra.