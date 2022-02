Litva žiada EÚ, aby na Bielorusko uvalila ďalšie sankcie

Brusel 21. februára (TASR) - Európska únia musí uvaliť dodatočné sankcie na Bielorusko za to, že na svojom území v súčasnosti hostí ruských vojakov. Povedal to v pondelok v Bruseli litovský minister zahraničných vecí Gabrielius Landsbergis, informovala agentúra Reuters.



Landsbergis naznačil, že sankcie by sa mohli zamerať na vývoz bieloruských ropných produktov a potaše ešte viac ako v súčasnosti.



EÚ musí mať "veľmi jasný pohľad na situáciu... Ukrajina je už terčom útoku," povedal Landsbergis. Zároveň vyzval euroblok, aby zvážil uvalenie sankcií už teraz, a nie až v prípade invázie.



Oznámenie, že ruskí vojaci zostanú v Bielorusku susediacom s Litvou, zmenilo podľa Landsbergisa bezpečnostný kalkul pre Európu a NATO. "To, čo vidíme, je v skutočnosti veľmi pomalé okupovanie bieloruského územia a štátu," povedal podľa agentúry DPA.



Spoločné manévre Ruska a Bieloruska s názvom Spojenecké odhodlanie 2022 mali pôvodne trvať od 10. do 20. februára. Po skončení cvičenia sa ruskí vojaci aj technika mali vrátiť na domovské základne.



Bieloruské ministerstvo obrany však v nedeľu oznámilo, že cvičenie bude ďalej pokračovať v súvislosti so zhoršením situácie vo východoukrajinskom Donbase a zvýšením vojenských aktivít v krajinách susediacich s Ruskom a Bieloruskom.



Západné krajiny predpokladajú, že Rusko do Bieloruska premiestnilo okolo 30.000 vojakov, ako aj dôležité zbraňové systémy, protilietadlové strely či stíhačky. Obávajú sa, že by mohli byť nasadené počas invázie na Ukrajinu, ktorej metropola Kyjev leží len 80 kilometrov od bieloruských hraníc.